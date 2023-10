Neuer alter Feind des Tages: Der Wolf

IMAGO/Raimund Linke Hat's auch nicht leicht: Der Wolf

Unser Bild vom Wolf hat sich mehr als einmal gewandelt, man vergleiche nur den Märchen- mit dem Steppenwolf der Bibel oder von Hermann Hesse. In Südeuropa stand der Isegrim neben Wehrhaftigkeit und Stolz auch für die Liebe. Dem Römer war Lupa, Wölfin, ein Synonym für die käufliche Liebesgesellin, vielleicht, weil sie sich während der Brunst dreimal täglich paart. Kriegsgott Mars schickte Romulus und Remus eine Wölfin zum Säugen. Die beiden wuchsen bei einem Hirten auf und gründeten später Rom. Interessanterweise identifizierten sich römische Herrscher noch lange Zeit eher mit der Wölfin als mit dem Hirten.

Das änderte sich mit dem Christentum: »Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten (lat. Pastor) und Aufseher (lat. Episcopus, Bischof) eurer Seelen« (1, Petr 2,25). Der Hirte hat Hunde, der Hirte auf Erden Herrenhunde (Domini Canes, Dominikaner), die uns Christenschafe vor den Wölfen beschützen, besonders vor denen im Schafspelz, denn mehr als der Wolf ist der Mensch dem Menschen ein Wolf, wie Plautus und Hobbes schrieben. Soll wohl heißen, dass eigentlich der Fellose der Schlimmere ist.

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Niemand. Und wenn er kommt? Dann schießen wir. Nachdem wir ihn ausgerottet, vermisst, begrüßt und geschützt haben. So sind die Menschen. Wie die Artenschutzinstitution mit dem schönen Namen »Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs« meldet, haben die gesenkten Hürden beim Wolfsabschuss den Bestand in der Alpenrepublik spürbar dezimiert. Rund ein Dutzend »Risiko- oder Schadenswölfe« seien erlegt worden, gleichzeitig halbierte sich die Zahl der getöteten Geißlein und anderen Nutztiere auf 394. Rotkäppchen und Großmütter werden in der Statistik nicht erfasst.