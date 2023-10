IMAGO/Manfred Siebinger Neu und doch ein Garant des Alten: Andreas Babler

Während in der österreichischen Bevölkerung eine klare Mehrheit trotz NATO-freundlicher Berichterstattung und teils aggressiver politischer Kampagnen an der Neutralität festhalten will, hat ausgerechnet der neue SPÖ-Parteichef vom linken Flügel Probleme, sich klar zu positionieren. In seiner Grundsatzrede auf dem Bundeskongress des »Bundes Sozialdemokratischer Akademi­kerInnen, Intellektueller und ­KünstlerInnen« (BSA) am Wochenende betonte Andreas Babler, dass er sich ein »Comeback der sozialdemokratischen Außenpolitik« wünsche: »Da haben wir Aufholbedarf.« Wie diese unter dem linken Vorsitzenden aussehen soll, gab Babler jedoch nicht preis. Er betonte lediglich, wieder eine »international organisierte Partei« werden zu wollen.

Kurz vor seiner Wahl zum Parteichef Anfang Juni kursierte online ein einige Jahre altes Gespräch, in dem Babler die Politik Brüssels, insbesondere an den EU-Außengrenzen, scharf kritisierte. Nach heftiger Kritik in den liberalen und bürgerlichen Medien distanzierte er sich von den Aussagen. Seither ist er bei außenpolitischen Fragen ruhig geworden. Klare Positionen zur Verteidigung der Neutralität gibt es keine. Lediglich der Abgeordnete und SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer, wie Bab­ler ebenfalls dem linken Parteiflügel zugehörig, setzt sich vehement für den Erhalt der Bündnisfreiheit Österreichs ein – allzuoft allein. Als Österreich im Sommer gemeinsam mit der Schweiz und Deutschland der Luftabwehrinitiative »European Sky Shield« beitrat, kam aber auch von Laimer nur eine knappe Erklärung mit der Forderung, das Parlament müsse den Beitritt auf Verfassungsmäßigkeit prüfen.

Dass Babler durchaus eine Mehrheit unter den Parteimitgliedern für eine Außenpolitik finden könnte, die von Neutralität, Blockfreiheit und Multipolarität geprägt ist, zeigte die Debatte beim BSA-Bundeskongress am Sonnabend. Den Forderungen nach Neutralität der Ukraine durch den Politikwissenschaftler Heinz Gärnter und die Erwähnung des ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer, dass anhaltender Frieden im Nahen Osten nur möglich sei, wenn Israel Völkerrecht einhalte und in der Ukraine auf gewisse russische Argumente eingegangen werde, folgte vom Publikum des Kongresses kein Widerspruch. Im Gegenteil: Forderungen nach stärkerer Neutralität und mehr Engagement für eine Verhandlungslösung wurden mit lautem Applaus quittiert. Ein Delegierter brachte aber ein verbreitetes Dilemma zum Ausdruck: »Wenn ich hier hinausgehe und in meinem Umfeld diese Positionen einnehme, werde ich sofort als Putin-Versteher und Antisemit abgestempelt.«

In welche Richtung die Partei inhaltlich gehen wird und wie lange sich der linke Babler überhaupt an der Spitze halten kann, wird sich am 11. und 12. November beim Parteitag in Graz entscheiden. Ob ausgerechnet Babler die SPÖ wieder zu einer Verteidigerin der Neutralität macht, ist zu bezweifeln. Der Großteil seines Teams und der Beraterstab, den sich Babler als Parteichef zugelegt hat, sehen »langfristig keinen Weg an der NATO vorbei«, erklärte eine Person aus Bablers Umfeld der jW: »Sie werden nicht wegen der Neutralität eine Regierungsbeteiligung opfern.« Über seine Wunschkoalition hat sich Babler bereits am Parteitag im Juni in Linz geäußert: Sozialdemokratie mit liberalen Neos und Grünen. Beide Parteien fordern seit Jahren einen NATO-Beitritt Österreichs. Die Neos wollen gar das österreichische Bundesheer in einer EU-Armee auflösen.