dpa/Ariel Schalit Blick von Israel auf den bombardierten Gazastreifen am Sonntag

Die israelische Luftwaffe hat ihre Angriffe auf den Gazastreifen am Wochenende unvermindert fortgesetzt. Die Zahl der innerhalb einer Woche dabei getöteten Palästinenser erhöhte sich auf 2.450, darunter über 700 Kinder, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag angab. Laut UNO wurden knapp eine Million Menschen innerhalb des Gazastreifens vertrieben. Zudem steht eine großangelegte Bodenoffensive auf die dichtbesiedelte Enklave bevor. Zehntausende Soldaten und Panzer sind dazu entlang der Grenze zusammengezogen worden. Die Vorbereitungen seien abgeschlossen, nun werde auf eine »politsche Entscheidung« für den Einmarsch gewartet, so Armeesprecher Richard Hecht am Sonntag.

Ziel ist es laut Armeeangaben, nach Angriffen der Hamas auf Militärposten und Dörfer in Israel, bei denen am 7. Oktober mehr als 1.300 Menschen getötet und rund 150 Geiseln verschleppt wurden, das Netzwerk dieser in Gaza herrschenden islamistischen Organisation zu zerstören. Von seiten vieler Palästinenser wird dagegen befürchtet, dass die rechtsreligiös-faschistische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach 16jähriger Blockade Gazas nun auf die endgültige Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen sowie ihre Vertreibung aus dem Küstenstreifen zielt.

Seit dem Auslaufen eines ersten Ulti­matums Donnerstag nacht an über eine Million Bewohner im Norden von Gaza, sich innerhalb von 24 Stunden in den Süden der Enklave zu begeben, verlängerte das Militär mehrfach die Frist, zuletzt bis Sonntag 13 Uhr. Von seiten der Vereinten Nationen wurde die Rücknahme der für undurchführbar erklärten Evakuierungsanordnung gefordert. Nicht erst seitdem am Freitag abend drei Konvois mit fliehenden Zivilisten bombardiert und dabei rund 70 Menschen getötet worden waren herrscht in Gaza Misstrauen gegenüber der israelischen Zusicherung sicherer Fluchtwege. Den 40 Kilometer langen und maximal zwölf Kilometer breiten Küstenstreifen verlassen, könnten dessen mehr als zwei Millionen Bewohner ohnehin nicht, da der einzige Grenzübergang nach Ägypten versperrt ist. Die eigene nationale Sicherheit sei eine rote Linie, erklärte das Präsidialamt in Kairo am Sonntag, daher werde jeder Plan zur Vertreibung der Palästinenser aus Gaza abgelehnt.

Die US-Regierung habe Israel aufgefordert, mit einem Angriff von Bodentruppen zu warten, bis ein humanitärer Korridor für die Evakuierung der Zivilbevölkerung eingerichtet sei, behauptete unter anderem die Tageszeitung Jerusalem Post am Sonnabend. Ein weiterer Grund für die Verzögerung der eigentlich bereits für das Wochenende vorgesehenen Bodenoffensive sei das schlechte Wetter mit eingeschränkter Sicht für Piloten und Drohnen, meldete die New York Times am Sonntag unter Berufung auf namentlich nicht genannte hochrangige israelische Militärs.

Währenddessen setzt die israelische Führung weiter darauf, Gaza sturmreif zu bomben und dessen Bevölkerung durch das Kappen der Trinkwasser-, Strom-, Treibstoff- und Nahrungsversorgung auszuhungern. »Tausende von Gebäuden wurden zerstört. Die massenhaften Opfer sind mit nichts zu vergleichen, was wir in den letzten Jahren sehen konnten. Das Gesundheitssystem liegt am Boden«, schlug das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Sonnabend auf X Alarm. Krankenhäuser seien ohne Strom, Wasser könne nicht mehr gepumpt werden. »Die Menschen haben keinen Ort, wo sie hingehen könnten«, so das IKRK.