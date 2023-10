Nachschlag: Kaffkur

Michael Ihle/NDR/ARD/dpa Sörensen mit Angst und Hund (Filmszene)

Ohne Angst wären wir nicht auf der Welt. Sie ist ein Sensor, der uns bewahrt, dumme Dinge zu tun. Wo sie vorwaltet aber, Macht im eigenen Hause wird, dessen Herr wir nach Freud nicht sind, lähmt sie. Diese Macht macht machtlos. Und zieht daraus gleich wieder Nahrung. Sörensen, feinsinnig verkörpert von Bjarne Mädel, ist Kriminalhauptkommissar im Ruhestand, wegen einer Angststörung. Er zieht in ein norddeutsches Kaff, wo die Leute das Herz noch in der Brust tragen und nicht auf der Zunge. Vielleicht hilft ihm das, da sein Herz ja in die Hose gerutscht ist. Schön ruhig hier, denkt er, so lässt sich vielleicht ein sanfter Wiedereinstieg in den Beruf bewältigen. Ein Sophie-Haas-Setting also, aber mit denkbar anderem Charakter. Natürlich passiert ausgerechnet dort ein Mord, natürlich löst der Ermittler den Fall und überwindet seine Angst. Das Kaff tut ihm gut. Selbst seine Ernährung stellt er wieder um: Haben Sie was Vegetarisches? – Bratkartoffeln mit Speck. – Mit Speck? – Schmeckt doch sonst nicht. (fb)