Screenshot https://canalred.tv Will aufklären über Fakten und Fake News: Canal Red

Viele deutsche Linke träumen davon: ein eigener Fernsehsender. In Spanien hat der ehemalige Vizepräsident und Exvorsitzende von Podemos, Pablo Iglesias, diese Idee mit Canal Red nun in die Tat umgesetzt. »Es war ein Projekt, das wir schon lange starten wollten«, erzählte er im jW-Gespräch am Donnerstag. »Wir begannen vor ein paar Jahren mit dem Programm ›La Base‹, und als wir die Zugriffszahlen sahen, dachten wir daran, mehr audiovisuelle Inhalte zu produzieren, um ein eigenständiger Sender zu werden.« Der im März dieses Jahres gegründete Canal Red versteht sich als Gegenpol zu den großen Medienkonzernen: »Wir glauben, dass die mediale Öffentlichkeit ein entscheidender politischer Raum ist, den wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein wenig verändern wollen«, so Iglesias gegenüber dieser Zeitung.

Die Sendung »La Base«, in der Iglesias täglich ein aktuelles politisches Ereignis unter die Lupe nimmt, ist seit mehr als einem Jahr ein Muss für spanische Fernsehzuschauer. Das Programm besteht aus der ausführlichen Analyse eines Themas, einer Medienanalyse sowie einem Blick ins Ausland zu diesem Gegenstand. »Für uns war die Medienanalyse immer der Schlüssel«, so Iglesias, der auch Politikwissenschaften an der Universität Complutense in Madrid lehrt. Sein Kollege und Professor an derselben Fakultät, Juan Carlos Monedero, ebenfalls Mitbegründer von Podemos, hat auch eine eigene Sendung namens »En la Frontera« (deutsch: An der Grenze), in der er seit Jahren bestimmte politische Ereignisse analysiert. Sie war zunächst bei der Onlinetageszeitung Publico zu sehen, ist aber inzwischen zu Canal Red gewechselt. Auch »La Base« wurde am Anfang bei Publico ausgestrahlt.

Für Canal Red sammelte Iglesias innerhalb weniger Tage mehr als 400.000 Euro per Crowdfunding. Bei der Spendenkampagne bewies er seinen Sinn für Humor: Ihm wurde jahrelang vorgeworfen, illegale Gelder vom damaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez erhalten zu haben. Ein Vorwurf, der mangels Beweisen vor Gericht nie bestätigt werden konnte, der Partei Podemos aber sicherlich geschadet hat. In einem Werbespot zeigte sich nun Iglesias am Telefon, wie er vorgeblich mit dem aktuellen Präsidenten Nicolás Maduro telefoniert und um Unterstützung für seinen Sender bittet, das venezolanische Staatsoberhaupt aber nicht kooperieren will. »Ich habe meinen Genossen Nicolás Maduro angerufen, um zu sehen, ob er jetzt ein Freund der USA und des Westens ist, ob er etwas von dem Geld, das Biden ihm für sein Öl geben wird, lockermachen kann, damit wir hier einen bolivarischen Fernsehsender gründen können.« Auch wenn am Ende kein Geld aus Venezuela geflossen ist, läuft das Projekt inzwischen »sehr gut«, wie Iglesias gegenüber jW erklärte. »Wir haben fast 17.000 Abonnenten, das ist viel, wenn man bedenkt, wie kurz es uns gibt.«

Neben den bereits erwähnten Sendungen strahlt Canal Red zahlreiche Eigenproduktionen aus, darunter die Sendung »Krieg dem Krieg«, moderiert vom Philosophen Raúl Sánchez Cedillo, der kürzlich in Kooperation mit Medico International das Buch »Dieser Krieg endet nicht in der Ukrai­ne« veröffentlicht hat. Auch der Pressesprecher der größten spanischen Verbraucherorganisation Facua hat eine Sendung mit dem Titel »En ocasiones veo fraudes« (deutsch: Manchmal sehe ich Betrug), der auf humorvolle Weise an den Film »Der sechste Sinn« erinnert. Der Sender hat sich darüber hinaus mit Dutzenden Videobloggern zusammengetan, die bereits auf Youtube erfolgreich sind, und so eine Win-Win-Situation geschaffen.

Wie geht es weiter? »Wir wollen uns verbessern und wachsen, immer auch mit Blick auf Lateinamerika, wo wir in Zukunft ebenfalls Mitarbeiter haben wollen«, so Iglesias im Gespräch. »Wir verstehen, dass das Internet und die sozialen Netzwerke unser Terrain sind, aber wir sind auch über das klassische Fernsehen in Spanien zu empfangen und haben mittlerweile auch eine Tageszeitung, Diario Red, ins Leben gerufen.«