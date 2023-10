Insel des Tages: Dolly Parton

Saul Young/News Sentinel/USA TODAY Network/imago Macht es doch einfach wie ich …

Immer lustig, Leuten, die etwas Glück hatten, beim Politisieren zuzuhören. Wir jammern hier in Deutschland auf hohem Niveau, sagte Oliver Kahn einmal. Ja, er schon. Auch Dolly Parton ist nicht nach Jammern, ließ sie den Playboy wissen.

Natürlich hatte die geniale Sängerin nicht nur Glück. Islands in the stream, that is, what we are … Ihr schönster Song war leider nicht von ihr, ihr berühmtester schon. Marianne Rosenberg hat ihn später mit dürftiger Tarnung gecovert: Jolene, eine von uns beiden muss nun fliehn. (Oder so ähnlich.) Immer wieder bewies Parton, wie tief seichte Gewässer sein können. Im Alter indessen packt manche der Ehrgeiz, es muss noch mal raus, was – man wollte ja keinen Fan verlieren – lange backstage bleiben musste.

Ob sie sich als Feministin sehe, fragte der Playboy. »Das mit diesen Definitionen hat mir nie so behagt«, entgegnet sie. »Ich bin eine Frau, ich habe Karriere gemacht, ich lebe wohl ein Leben nach den Vorstellungen des Feminismus, nur, ohne dass ich mir unbedingt dieses Etikett anheften möchte.« Fragt sich, wie man das macht, feministisch leben, ohne feministisch zu sein. Erwartet doch niemand, dass Parton sich an irgend einen Zaun kettet, aber ein kleines Bekenntnis zu dem, wofür sie offenkundig stehen will, wär schon nicht schlecht. Parton möchte »uns Frauen bestmöglich repräsentieren«, sie »zeige der Welt seit vielen Jahren, wozu Frauen fähig sind«. Dazu müsse man »aber nicht mit einem Schild über die Straße laufen«. Wie gesagt: Muss sie auch nicht.

In einer Welt, in der Frauen strukturell benachteiligt werden und gezwungen sind, doppelte Mühe aufzuwenden, um zu erreichen, was Männern oft einfach zufällt, kann Feminismus nicht eine Frage der persönlichen Biographie bleiben. Parton will die Insel im Strom sein, als funkelndes Beispiel für alle, die an ihr vorübertreiben.