Kriegstribut

Sven Simon/IMAGO »Feierliches Gelöbnis« von Gebirgsjägern im Hofgarten der Münchner Residenz (14.9.2023)

Rund um die Uhr 35.000 Soldaten in hoher oder höchster Alarmbereitschaft: Das ist für die Bundeswehr künftig Normalzustand. Das neue Streitkräftemodell der NATO legt fest, dass 300.000 Soldaten, etwas mehr als ein Zehntel von ihnen aus Deutschland, binnen kürzester Zeit in den Krieg ziehen können. Wie weit die Vorbereitungen gediehen sind, die bis 2025 abgeschlossen sein sollen, das war eines der großen Themen auf dem am Donnerstag zu Ende gegangenen Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Klar ist: Das Vorhaben kostet, zumal auch zahlreiche Militärflugzeuge, Kriegsschiffe und weiteres Gerät jederzeit einsatzbereit sein sollen. Der Aufwand ist immens.

Und er hat ein Ziel. Die neuen sogenannten Verteidigungspläne der NATO sehen, soweit bekannt, vor allem eines vor: den Aufmarsch gegen Russland. Das ist der Grund dafür, dass sich Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel gesondert mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Kanada und den drei baltischen Staaten traf. So wie Deutschland Truppen in Litauen stationiert hat, sind kanadische Einheiten in Lettland und britische Militärs in Estland präsent. Das Baltikum gilt im Fall der Fälle als einheitlicher Kriegsschauplatz; man muss sich also abstimmen. Dies umso mehr, als die Bundeswehr eine noch nicht bekannte Anzahl an Soldaten nicht mehr bloß – wie bisher – eine Zeitlang, sondern auf Dauer nach Litauen entsenden wird. All das bindet viel mehr Kräfte als bislang.

Zusätzlich angespannt ist die Kräftelage durch den Ukraine-Krieg. So viele Panzer, Flugabwehrsysteme und vor allem Munition, wie Kiew sie gern hätte, haben die Bundeswehr und die deutschen Rüstungskonzerne kaum parat. Und nun kommt auch noch Israels Krieg gegen die Hamas hinzu. Bereits jetzt hat die Bundeswehr Tel Aviv zwei ihrer fünf geleasten Heron-Drohnen und Munition zugesagt; dass es dabei bleiben wird, ist unwahrscheinlich. Dies gilt vor allem, wenn der Krieg noch ausgeweitet wird.

Dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Mittwoch überraschend persönlich in Brüssel eintraf, hat seinen Grund – er wollte möglichst kräftig die Werbetrommel rühren. Man erinnert sich: Als die ukrainischen Streitkräfte im Januar einmal mehr über Mangel an Munition klagten, sprangen die Vereinigten Staaten ein und schickten eine große Menge Granaten aus einem riesigen Lager, das sie in Israel unterhalten. Diese Zeiten sind vorbei; die USA haben begonnen, ihrerseits Munition an die israelischen Streitkräfte zu liefern. Und da die US-Rechte ohnehin so langsam genug von der beständigen Aufrüstung der Ukraine als Fass ohne Boden hat, könnten sich die Lieferströme rasant verschieben: Das Kriegsmaterial, das der Westen zur Verfügung hat, reicht für seine Pläne nicht aus. In Zukunft wird also wohl noch stärker aufgerüstet werden, während Berlin die Truppen im Osten massiert. Die Eskalation der Kriege fordert ihren Tribut.