Bernd Weißbrod/dpa Demnächst zwölf Prozent mehr Steuern: Gaszähler in Privathaus

Ein »Denkzettel« für die Ampelkoalitionäre seien die jüngsten Landtagswahlen in Hessen und Bayern gewesen, befanden nicht wenige Kommentatoren. Es sei deshalb höchste Zeit, dass sich die Bundesregierung wieder der Sorgen und Bedürfnisse der einfachen Bürger annehme. Denkste! Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett, den seit Oktober 2022 geltenden Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Gas vorfristig zu kassieren. Laut Gesetz sollte die Regelung eigentlich Ende März 2024 auslaufen, nun wäre damit schon in drei Monaten, also zum 31. Dezember, Schluss. Passieren die Pläne den Bundestag, wird zum Jahresauftakt wieder der reguläre Satz von 19 Prozent fällig.

»Widerspruch in sich«

Die sozialen und ökonomischen Folgen der Maßnahme könnten erheblich sein. Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs war die Inflation im September merklich auf 4,5 Prozent zurückgegangen, nachdem vor allem die mit Beginn des Ukraine-Kriegs sprunghaft gestiegenen Energiekosten monatelang für Rekordwerte gesorgt hatten. Bei demnächst zwölf Prozent mehr Steuern auf Gas wird Otto Normalverbraucher abermals heftig zu kämpfen haben und die ohnehin schwächelnde Konsumnachfrage weiter abschmieren. Finanzminister Christian Lindner (FDP) rechtfertigt den Schritt damit, dass dieser lediglich als kurzfristige Entlastung geplant gewesen sei und die Gaspreise zuletzt schneller fielen als erwartet. Absurd erscheint die Begründung vor dem Hintergrund der ebenfalls am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Verlängerung der sogenannten Energiepreisbremsen. Die Geltungsdauer der Deckel für Strom und Gas sollen demnach um ein Quartal bis 31. März ausgeweitet werden – als »Versicherung«.

»Das ist ein Widerspruch in sich«, zitierte die Deutsche Presseagentur (dpa) Unionsfraktionschef Andreas Jung. In der kalten Jahreszeit könne sich die Energiesituation noch einmal zuspitzen. »Eine Zusatzbelastung mitten im Winter ist deshalb ganz sicher das falsche Signal.« Daher appelliere man an die Ampelfraktionen, im Bundestag die Notbremse zu ziehen. Tatsächlich haben die Gashandelspreise in den vergangenen Tagen kräftig auf ein Siebenmonatshoch angezogen, um fast 30 Prozent in nur 48 Stunden. Auslöser waren die Verordnung Israels, den Betrieb der Tamar-Offshore-Gasplattform des US-Konzerns Chevron vor der Küste zum Gazastreifen einzustellen, sowie der Ausfall der Ostseepipeline Balticconnector. Diese wurde wie zuvor schon die Nord-Stream-Pipelines nach Einschätzung finnischer Ermittler per Sabotageakt zerstört. Dazu kommen erhebliche Ungewissheiten durch den neuesten Krieg in Nahost, der sich zu einem Flächenbrand ausweiten könnte. Sollte etwa der Iran als weltweit drittgrößter Gaslieferant in den Konflikt hineingezogen werden, führte das absehbar zu massiven Verwerfungen an den Energiebörsen.

All das war der Regierung zum Zeitpunkt ihres Beschlusses bekannt, womit die Argumentation vollends haltlos erscheint. Wie so oft geht es allein darum, Kürzungsspielräume auszuschöpfen, um die Schuldenbremse einzuhalten und Irrwitzprojekte wie die Aufrüstung der Bundeswehr zu finanzieren. Weil Lindner bekanntlich »keine Steuererhöhungen« will (für Vermögende), setzt er eine Steuerentlastung für die breite Bevölkerung außerplanmäßig außer Kraft, was ihm 2,1 Milliarden Euro Mehreinnahmen beschert. Die Verlängerung der »Preisbremsen«, die ihm SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgetrotzt haben, stört Linder erst einmal nicht, da diese ihn momentan fast nichts kosten. Aktuell liegen die Verbraucherpreise beim Gas für Neukunden im Schnitt mit neun Cent unterhalb der Zwölf-Cent-Obergrenze, ab welcher der Mechanismus greift. Aber neun Cent bedeuten immer noch 50 Prozent höhere Ausgaben als vor der Krise.

»Mitten in der Heizsaison«

Stand jetzt werden die Haushalte gemäß einer Untersuchung des Vergleichsportal Verivox jedenfalls nicht von einer Verlängerung der Energiepreisbremsen profitieren. Unter dem Strich würde sich Gas vielmehr um 0,8 Prozent verteuern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Lediglich die Stromkosten könnten um im Mittel sechs Euro jährlich sinken. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) geht gar von einem Preisauftrieb um zwölf Prozentpunkte bei Gas und Fernwärme aus – und dies »mitten in der Heizsaison«, wie Verbandschef Ingbert Liebing laut dpa beklagte.