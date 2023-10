Klimaschutzaktivisten blockieren Ministerium

Berlin. Klimaschutzaktivisten haben am Donnerstag morgen in Berlin Betonklötze vor dem Bundesfinanzministerium aufgestellt und zudem die Farben der niederländischen Flagge Rot, Weiß, Blau großflächig auf der Stadtautobahn verteilt. Hintergrund seien Proteste in den Niederlanden, mit denen Aktivisten die Beendigung der Subventionen fossiler Energieträger durch die dortige Regierung erreicht hätten. Auch am S-Bahnhof Spandau wurde der Autoverkehr blockiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei war demnach an allen drei Blockaden mit über 200 Kräften im Einsatz. Am Vormittag waren die Straßen wieder frei. (dpa/jW)