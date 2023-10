Adel Hana/AP/dpa Kein Strom, Wasser oder Treibstoff: Es gibt kein Entkommen für die Bevölkerung (Gaza-Stadt, 11.10.2023)

Die Vergeltungsangriffe der israelischen Streitkräfte auf den Gazastreifen dauern an. Wie haben Sie die letzten Tage vor unserem Interview am Mittwochnachmittag erlebt?

Es ist sehr hart. Bei dieser Angriffswelle zielt die israelische Luftwaffe willkürlich auf Wohngebiete, ohne Vorwarnung oder Aufforderung an die Bewohner zur Evakuierung. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bereits rund 1.200 Menschen getötet. In dem Viertel, in dem ich lebe, Tel al-Hawa, hört man jede Stunde einen Bombeneinschlag, Kinder weinen und Frauen schreien.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Bewohner zum Verlassen von Gebäuden im Gazastreifen aufgerufen. Welche Fluchtmöglichkeiten gibt es für die mehr als zwei Millionen Menschen?

Sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen, weil es keinen sicheren Ort gibt. In meinem Viertel galt man als sicher, da es viele Geschäftstürme und das Gebäude von Menschenrechtsorganisationen gab, oder das Büro der Vereinten Nationen in Rimal. Die Besatzungsmacht hat nachts unser gesamtes Viertel zerstört. Es gibt keinen einzigen sicheren Ort. Wohin soll ich gehen? Wir werden seit 17 Jahren belagert, alles ist abgeriegelt, und jetzt wird alles zerstört. Der einzige Zugang war der Grenzübergang nach Ägypten namens Rafah, dieser wurde am Dienstag zerstört.

Gegen wen richten sich die israelischen Bombardements, und welchen Zweck verfolgen sie?

Bisher hat die israelische Besatzungsmacht nicht erklärt, konkrete Zielpersonen von der Hamas oder anderen Fraktionen ins Visier genommen zu haben. Jeder, der hier lebt, ist bedroht. Auch bei Gebäuden wird kein Unterschied gemacht: Geschäfte und Bürotürme werden angegriffen. Seit Beginn der Attacken wurden alle Pressebüros in Gaza zerstört, darunter die von AFP und Al-Dschasira. So will die israelische Armee die Hamas unter Druck setzen.

Sind die Menschen versorgt, und was befürchten Sie für die nächsten Tage?

Das, was auf uns zukommt, wird unfassbar schwierig. Ich spreche heute mit Ihnen, aber vielleicht werde ich Sie morgen oder übermorgen, vielleicht auch schon in ein paar Stunden nicht mehr erreichen können, weil es keinen Internetzugang gibt. Die Strom-, Treibstoff-, Lebensmittel- und Wasserversorgung wurde abgeschnitten. Dies geschah, nachdem ein Armeesprecher angekündigt hatte, man werde eine »vollständige Belagerung und Blockade« gegen uns verhängen.

Etwa 340.000 Menschen wurden bisher vertrieben. Sie haben sich in Schulen des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, gerettet. Es kam noch keine internationale humanitäre Organisation in diese Schulen, um Flüchtlinge zu versorgen. Auch Journalisten dürfen nicht einreisen. Ich arbeite als Medienassistent für die NGO Euro-Med Human Rights Monitor. Am Sonntag verloren wir den Kontakt zu unseren Teams in Europa. Daher können wir nicht über die humanitäre Lage berichten.

Es gab bereits zuvor Bombardierungen des Gebiets. Ist die Situation jetzt anders?

Diese Offensive ist die härteste. Netanjahu sagte: Das ist »ein Krieg« und keine weitere »Runde« oder »Operation«.

Fast alle bewaffneten palästinensischen Gruppierungen haben sich der Offensive der Hamas angeschlossen. Hunderte israelische Zivilisten wurden am Wochenende getötet. Wie sehen das die Menschen?

Ich als Mensch und wir alle hier fühlen Trauer für jeden getöteten Menschen, jeden Zivilisten. Aber viele Menschen in Europa sagen, dass die Hamas »angefangen« hat. Man gibt ihr oder der Bevölkerung die Schuld dafür, was gerade passiert. Aber es war eine Explosion nach Jahren der Blockade. Es gab nie Ernährungssicherheit oder ein funktionierendes Gesundheitssystem. In Gaza gibt es kein Leben. Was erwarten Sie also von einer Gruppe von Menschen, die man jahrelang einsperrt? Dass sie einfach sagen: »Bitte helft uns?«

Wir haben der UNO mehrfach mitgeteilt, dass wir unter humanitären Problemen und Menschenrechtsverletzungen leiden. Man hat uns im Stich gelassen. Wir haben bereits sechs sogenannte Militäroperationen erlebt. Bei jeder wurden Hunderte getötet und viele zivil genutzte Gebäude zerstört. Die Taten der palästinensischen Kämpfer waren eine Reaktion nach 17 Jahren Blockade und Aggressionen. Diesen Kontext nicht zu berücksichtigen ist unmenschlich.