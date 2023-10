Nicolas Landemard/Le Pictorium/imago Demonstrationsrecht unter Auflagen: Protest gegen das Antikrawallgesetz in Brüssel am 5. Oktober

Ein Gesetz gegen »Rowdys« ruft die Gewerkschaften in Belgien auf den Plan. Am 5. Oktober haben in Brüssel zwischen 7.000 und 10.000 Menschen gegen einen entsprechenden Entwurf des rechtsliberalen belgischen Justizministers Vincent Van Quickenborne (Open VLD) protestiert. Das Gesetz will Richtern die Möglichkeit geben, militanten »Randalierern und Unruhestiftern« neben den normalen Strafen zusätzlich noch drei Jahre lang die Teilnahme an Demonstrationen zu verbieten. Das Vergehen müsse »schwerwiegend« sein, so der Minister.

»Demonstrieren ist kein Verbrechen, Demonstrieren ist ein Recht.« Van Quickenbornes Entwurf werde dieses Recht beeinträchtigen, sagte die Generalsekretärin der sozialistischen Gewerkschaft ABVV in Flandern, Miranda Ulens, am 5. Oktober bei Radio 1. Zu der Kundgebung hatten die drei großen Gewerkschaften, liberal, christlich und sozialistisch, aufgerufen. Mehrere Organisationen wie Greenpeace und die Liga für Menschenrechte schlossen sich an. Ein Streik bei der Müllabfuhr und den Verkehrsbetrieben De Lijn in Flandern, TEC in der Wallonie und Stib in Brüssel unterstützte den Protest und sorgte für Behinderungen im ÖPNV. Die Demonstrierenden zogen zuerst zum Justizministerium. Anschließend ging es zu den Parteibüros der Grünen und Sozialisten, die in der Regierung sitzen und das Gesetz verhindern könnten.

Die Gewerkschaften befürchten, das »Antichaotengesetz«, wie es der wallonische Rundfunk RTBF nennt, könnte auch das Streikrecht untergraben. »Wir müssen achtgeben! Das neue Gesetz kann man auch schon anwenden, wenn man Eier oder Tomaten auf ein Gebäude wirft oder einen Lkw mit Lebensmitteln tagelang blockiert«, warnte der Generalsekretär der sozialistischen wallonischen FGTB, Thierry Bodson, laut dem öffentlich-rechtlichen Sender der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, BRF. »Das finden wir nicht richtig. Das sind Streikaktionen und keine extremen Gewaltakte.«

Der Justizminister, dem selbst gerade eine »Pipi«-Affäre anhängt, weil mehrere Gäste und vielleicht er selbst während seiner Geburtstagsfeier gegen das zu seinem Schutz abgestellte Polizeiauto urinierten, kann den Unmut nicht nachvollziehen. Es gehe um Menschen, »die Polizisten angreifen und deren Arbeit erschweren«, die »Fahrzeuge in Brand stecken, Geschäfte plündern und Fensterscheiben zerstören«, sagte er am 5. Oktober beim öffentlich-rechtlichen flämischen Sender VRT. Häufig würden Demos von Gewalttätern gekapert. Wenn aber jemand nur Eier werfe, sich irgendwo festbinde oder einen Polizisten anschreie, werde das Gesetz garantiert nicht angewendet.

Die Gewerkschaften misstrauen jedoch den Worten des Justizministers. Das »große Problem« sei die Interpretationsfreiheit, die einem Richter bei Demonstrationen gegeben werde. »Ist das Anzünden von Holzpaletten Brandstiftung? Ist die Blockade des Eingangs eines Unternehmens eine Verwüstung des Eigentums eines Unternehmens? Oder wenn man den Eingang mit einer Kette zusperrt?« Da könnten noch ganz andere Situationen kommen, »die Fragen nach der Interpretation aufwerfen«, erklärte Marc Leemans, der Vorsitzende der christlichen Gewerkschaft ACV in Flandern beim BRF seine Bedenken.

Es stellt sich aber auch die Frage, wie die Polizei bei einer Demo mit tausend oder mehr Teilnehmenden diejenigen herausfischen soll, die nach einem Gerichtsurteil nicht da sein dürfen. Das geht eigentlich nur mit automatischer Gesichtserkennung bei gleichzeitigem Abgleich mit den einschlägigen Datenbanken. Das wäre ein weiterer Schritt hin zum totalen Überwachungsstaat.

Der Staatsrat, der in Belgien unter anderem Gesetzentwürfe der Regierung auf ihre Rechtsmäßigkeit prüft, hält den Vorschlag von Justizminister Van Quickenborne aber grundsätzlich für verhältnismäßig. Das Gesetz beinhalte kein Verbot, an Streiks teilzunehmen, sondern nur an Demonstrationen. »Da es sich bei einem Streik nicht um eine Protestkundgebung handelt, ist es nicht nötig, das ausdrücklich festzulegen«, zitierte die Nachrichtenagentur Belga am Sonnabend aus einer Erklärung des Staatsrats.

Probleme hat der Staatsrat aber damit, dass das Gesetz nur auf Demonstrationen mit mehr als 100 Teilnehmern angewendet werden soll. Es sei bekannt, dass die »genaue Zahl der Teilnehmer« einer Protestkundgebung »schwer zu ermitteln« sei, Schätzungen stark variieren könnten und die Teilnehmerzahl keine statische Größe sei, so der Staatsrat. »Das gewählte Kriterium« sei »zu unsicher, um daraus die skizzierten strafrechtlichen Konsequenzen zu ziehen«.