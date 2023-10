3sat/ZDF/Oliver Kratz Papierwespenweibchen kämpfen darum, Königin zu werden: »Smarte Insekten«

Der Magpie – Ein besonderer Fluss in Kanada

Hier bin ich Fluss, hier darf ich›s sein: Der Magpie River in Québec ist, Bürgerinitiativen und dem Engagement der an seinen Ufern ansässigen Innu sei Dank, eine Rechtsperson. Diese zu verletzen ist demnach illegal und so darf, im Gegensatz zum nahen Romaine River, der Magpie nicht durch Staudämme und Wasserkraftwerke verunstaltet werden. D/Kan. 2023.

Arte, 16.10 Uhr

MDR um vier

Spuren des Sommers: Hautprobleme

Der Mensch ist kein Pokémon, und also kann er sich nicht digitieren. Der Sprung von der Kalkleiste zur Ledercouch scheitert meist an der Jahreszeitenfolge. Was bleibt, ist eine verbrauchte Oberfläche, auf der die Mallorcaakne wuchert und sich über den Gelenken die Haut tottrocknet. Eine Hautärztin gibt Pflegeratschläge. D 2023.

MDR, 17.00 Uhr

Die Simpsons

Grandpa gegen sexuelles Versagen

Homer stülpt dem Wundermittel gegen Bettproblemchen die Warenform über wie seinem gelben Schlong die Lümmeltüte. Nichts bleibt in der Familie. USA 1994.

Pro sieben, 18.10 Uhr

Golf von Kalifornien

Mystischer Golf, Folge vier

Für den französischen Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau (1910 - 1997) war es das »Aquarium der Welt«: Der Golf im Nordwesten Mexikos bietet eine vielfältige, an Obskurem reiche Flora und Fauna im Feuchten. Von Delfinschulen und Perlenfarmen. D 2023.

Arte, 18.35 Uhr

Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten

Den Beweis, dass kleine Krabbler nicht die Dümmsten sind, also dazulernen, sich erinnern und schlussfolgern können, liefert uns die Bundesregierung unzureichend, weil ex negativo: Denn die verrichtet all das mit menschengroßen Hirnen nicht. D 2023.

3sat, 20.15 Uhr

Hirschhausen – Was von Corona übrigbleibt

Nicht nur der anstehende Winter und die sich wieder häufenden Fälle machen Corona zu einem fortwährend heiklen Thema. Denn Klassen und politische Lager übergreifend herrscht das Unbehagen vor, die Pandemie nie wirklich ausgewertet und die entsprechenden Schlüsse daraus gezogen zu haben. Was aber bleibt sind die Toten, die, die an Long-Covid leiden und jene, die das katastrophale Pandemiemanagement hierzulande fertig gemacht hat. D 2023.

WDR, 21.00 Uhr

Past Forward

Soziale Brennpunkte – arm und abgehängt für immer?

Aus den Schmuddelecken: Der Kapitalismus generiert die Gentrifizierung wie das Entstehen von Elendsvierteln. Ist ein Quartier noch gut gelegen und chic, dann schlagen die Eigentümer zwei Fliegen mit einer Klappe und kann auch für Bruchbuden die Mieten hochtreiben. Fehlt der Anreiz für Hipster, dann leben, wie in Bremen-Huchting, vorwiegend jene dort, die allein wegen ihrer Meldeadresse scheel angeguckt werden. D 2023.

HR, 21.45 Uhr