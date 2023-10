Nachschlag: Nirgends Zen

IMAGO/Bildagentur Monn »Everything Zen? I don’t think so« – Bush

Wie geht es beim »Goethe der Straße« (Azad) mit Namen Julia Engelmann? »Aus jeder Traubensorte / Wird am Schluss ein guter Wein, / Und der Mensch, der wir sind, / Der sollen wir auch sein.« Ausgemachter Blödsinn, finden Winzerin, Metriker, Therapeutin und irgendwie auch die britische Band Bush. In ihrer neuen Single »Nowhere To Go But Everywhere« diskutieren sie vorab das Alter. Sänger Gavin Rossdale fährt im Video zur fatalen Verjüngungskur aufs Fabrikgelände, an dessen Toren er seine Taschen zu leeren hat: Plektrum, Küchenmesser (Hä?) und Vorhängeschloss (nochmals Hä?) ins Körbchen! »I dream of Ezra and I dream of gold / Never put your life on hold.« Esra, schon der Name verspricht Hilfe, steht als gelehrter Anführer israelischer Rückkehrer für ein Ankommen im Richtigen. Die Postgrunger registrieren hier vielleicht, dass sie zwei Dekaden lang für ihre akustische Plörre überall und nirgendwo Jungfernreben abgeerntet haben. Um es mit Bush aus besseren Tagen zu sagen: »Everything Zen? I don’t think so.« (km)