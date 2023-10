ZUMA Press/imago/Montage jW

AfD kleinhalten

Zu jW vom 7./8.10.: »›Alles, was profaschistisch ist, verurteilen wir unbedingt‹«

(…) Aber das Wesentliche sagt doch Putin zu Recht später: »Hier erhebt die Alternative für Deutschland ihr Haupt. Natürlich werden sie das tun, denn niemand in der herrschenden Klasse kämpft für die Interessen Deutschlands, deshalb passiert das ja auch.« Diesem Vorwurf, warum die AfD so stark ist, kann sich auch die derzeitige Führung der Partei Die Linke nicht entziehen. Nur sei darauf hingewiesen, dass nach wie vor die Partei Die Linke programmatisch die einzige Anti-NATO-Partei im Bundestag ist, während die AfD die NATO-Bündnistreue noch einmal auf ihrem letzten Bundesparteitag bestätigte. Es liegt also an Die Linke (…), die AfD kleinzuhalten. Das heißt sofortiger Stopp der Waffenlieferungen an die Ukrai­ne, sofortige Beendigung der Sanktionen gegen Russland, Wiederinbetriebnahme von Nord Stream, Abzug der Bundeswehr von der russischen Grenze und eine Initiative Deutschlands für einen Verhandlungsfrieden.

Stephan Jegielka, per E-Mail

In Kauf genommen

Zu jW vom 7./8.10.: »›Alles, was profaschistisch ist, verurteilen wir unbedingt‹«

Putin verharmlost also nicht nur die AfD und leugnet ihre faschistische Zielsetzung, er macht sich sogar ihre verschwörungsideologische Täter-Opfer-Umkehr zu eigen, sich als Opfer der »wahren Faschisten« zu inszenieren. Viel klarer kann man nicht herausstellen, dass »Einiges Russland« mittlerweile als Teil der globalen Rechten um Trump, Orbán und Co. agiert. Das ist für ein Land wie Russland, das praktisch ausschließlich vom Export fossiler Energieträger lebt, schon irgendwie nachvollziehbar, weltweit mit Klimaleugnern zu paktieren und faschistische Umtriebe dafür in Kauf zu nehmen – man ist ja praktisch Teil von »Big Oil«. Als möglicher Bündnispartner für linke Politik fällt die russische Führung damit aber erkennbar aus. Danke an jW daher für dieses sehr erhellende Interview, das hoffentlich hilft, diesbezügliche Illusionen zu nehmen.

Hagen Radtke, Rostock

Schwammig

Zu jW vom 7./8.10.: »›Alles, was profaschistisch ist, verurteilen wir unbedingt‹«

Eine klare Frage – und eine Antwort, die so scharf ist wie mein Badeschwamm. Putin weiß laut seinen Aussagen nicht, mit wem er sich trifft – eine Analyse der Rassisten von AfD und Rassemblement National interessiert ihn nicht –, oder aber seine Berater sind wieder mal an allem schuld …

Marian Rose, per E-Mail

Schneeball und Lawine

Zu jW vom 7./8.10.: »Ampel befördert Rechtsruck«

Erich Kästner hat 1958 in Hamburg gesagt: »Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf.«

1928 hatte die NSDAP 2,6 Prozent der Stimmen bei den Reichstagswahlen errungen, 1930 waren es dann 18,3 Prozent, und so ging es weiter. Die Nazi-Höcke-AfD kam nun auf 16 bzw. 18 Prozent. Sie wurde hinter der Union zweitstärkste Kraft. Bürgerliche hatten versucht, sie rechts zu überholen, vor allem mit Ausländerfeindlichkeit. (Leider nimmt nun auch Sahra Wagenknecht an diesem Überbietungswettbewerb teil.) Der Flugblattnazi Aiwanger wird direkt gewählt. Der Schneeball wird zur Lawine. Treten wir ihn aus!

Ulrich Sander, Dortmund

Falsche Schlussfolgerung

Zu jW vom 10.10.: »Ampelparteien doppelt abgestraft«

Und was folgert der Parteivorstand der Linken daraus? »Sahra ist an allem schuld« – die stereotype Wiederholung macht diese Aussage nicht wahrer. Wahr ist: es fehlen grundsätzliche Analyse der Niederlagen seit 2012. Wahr ist: eine schleichende Änderung der Zielgruppen hin zu den enttäuschten Grünen und SPDlern in Universitäts- und Großstädten. Wahr ist: Die kleinen und mittleren Einkommen, Rentner und Soloselbständige sind in der Tagespolitik der Linken kaum noch zu finden. Wahr ist: Der Parteivorstand der Partei Die Linke hat den Kontakt zu seiner Mitgliederbasis verloren. Wahr ist: Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage mehr für ein Zukunftsmodell, keine sozialistische Vision mehr. Wahr ist: Der Parteivorstand möchte lieber das Hier und Jetzt verwalten und etwas verbessern als eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. Wahr ist: Das Erfurter Programm von 2011 wird schrittweise entsorgt, als einer der ersten Teile die Friedensthematik. Wahr ist: Teile der Basis haben die Schnauze gestrichen voll von dieser Politik, die solche »Linke« ad absurdum führt. Angebote an den Parteivorstand zur Mitarbeit z. B. am EU-Wahlprogramm durch die »innerparteiliche Opposition« wurden und werden konsequent abgelehnt. Und an all dem ist Sahra Wagenknecht sicherlich nicht schuld. Archimedes starb durch einen römischen Soldaten, nachdem er sagte: »Störe meine Kreise nicht«.

Andreas Eichner, Schönefeld

Lektüre

Zu jW vom 7./8.10.: »Das Leben wird tausendmal schöner sein«

Sehr schöne Würdigung der »Mujeres Libres« und ihrer Medien. Hier noch ein Lektürehinweis zu der im Artikel erwähnten Amparo Poch y Gascón. Im Verlag Graswurzelrevolution ist ein von Martin Baxmeyer herausgegebener Band mit ihrer Biographie und Texten von ihr aus der spanischen Revolution erhältlich.

Peter Nowak, Berlin