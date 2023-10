zeroone Filmproduktion Baggerfahren: Silke Butzlaff am Arbeitsplatz

Energieregion, Zukunftsstadt, Strukturwandel. Das sind die Beschwichtigungsschlagworte mit denen Politik und Medien operieren, um den Menschen in der Lausitz ihre Zukunftsangst zu nehmen. Vom »Wendeknick« redet in Weißwasser niemand, um zu beschreiben, was zwischen 1988 und heute passiert ist. Aus einer Industriestadt mit 38.000 Einwohnern wurde ein Sanierungsfall. Rund 16.000 Menschen leben heute in Weißwasser. Noch. Denn Jahr für Jahr verlassen Hunderte die sächsische Heimat. Die Tage des verbliebenen Braunkohlebergbaus sind gezählt. »Wendetrauma« sagt man hier.

Britt Beyer war dort. Sie hat gefilmt, wie die Umweltaktivistin von Haus zu Haus geht und Flugblätter verteilt, um den Tagebau zu stoppen. Wie eine Anwohnerin am Rande der Grube mit dem Finger ins Nichts deutet und von Häusern erzählt, die dort einmal gestanden haben. Sie filmt eine Frau, die vom Gartenzaun aus den Abriss eines Hauses beobachtet, sich dann zur Kamera wendet und sagt: »Das ist mein Elternhaus«. Sie hat aber vor allem den parteilosen Bürgermeister von Weißwasser begleitet, Torsten Pötzsch.

Pötzsch schreibt Briefe an Förderkommissionen, spricht in Bürgermeisterrunden darüber, dass man den Dreck und Staub jahrzehntelang vor Ort gehabt und deshalb jetzt mehr Anspruch auf die Gelder habe als der Landkreis Görlitz. »Kernbetroffenheit« nennt er das. Noch so ein Politikerschlagwort. Pötzsch schüttelt auch Hände mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung. Zur Zeit des Drehs war das noch Marco Wanderwitz, ein CDU-Mann, der die Ostdeutschen für »diktatursozialisiert« hält und nur kleine Teile der AfD-Wähler für »potenziell rückholbar« und deswegen lieber »auf die nächste Generation« hofft. Nach Weißwasser kommt Wanderwitz zu spät, nickt eine Weile und geht wieder. So wie die Projektentwickler, Architekten und Investoren, die sich auch vor Beyers Kamera nicht scheuen, von Strom und Wasser als »Assets« zu reden, von einer Zukunftsstadt zu faseln, in der Rechenzentren entstehen könnten. Und die glauben, dass die Menschen schon wieder zurückkämen, wenn die neue Schnellbahnlinie nach Berlin endlich gebaut würde. Denn dann könnten die Lausitzer ihre »Freizeitbedürfnisse« mal eben in der Großstadt befriedigen.

Die Baggerführerin Silke Butzlaff wirkt nicht, als sehne sie sich nach Berlin. Nach mehr als 30 Jahren auf dem ruckeligen Sitz des gewaltigen Geräts, das sich in die sächsische Erde gräbt, sagt sie: »Ich genieße jede Sekunde, die ich hier sein darf.« Zwar habe man bei ungünstigem Wind den Ort nicht mehr gesehen, schildert eine Anwohnerin, in den Ecken der Bettbezüge habe man Kohlestücke gefunden, und die Kinder im Kinderwagen hätten schwarze Fingernägel gehabt, wenn sie sich in die verrußte Decke gekrallt hätten. »Aber das war eben so.« Und wird bald nicht mehr so sein.

Beyer braucht nicht viele Protagonisten, keine großen Szenen, um einzufangen, was sich in Weißwasser und den benachbarten Orten tut. Die große Politik kommt aus dem Off. Helmut Kohl faselt vom Aufbau, während Beyer Bilder von der Sprengung von Fabrikschloten, Hallen und Wohngebäuden montiert. »Auf der Kippe« ist kein dezidierter Film über den Rechtsruck in Deutschland. Aber es ist einer über die Ursachen. Einer, in dem man leicht den Eindruck bekommen kann, dass die Menschen vor Ort immer nur vorgeführt, ruhiggestellt werden. Die AfD ist die zweitstärkste Kraft im Stadtrat von Weißwasser. Bürgermeister Pötzsch vielleicht bald ebenso Geschichte wie die Kohle. Die Investorengruppe, die den Google-Campus in der Lausitz nachbauen wollte, ist bereits aus dem Projekt ausgestiegen, erfährt der Zuschauer aus dem Nachspann.