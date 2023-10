Akhtar Soomro/REUTERS Der Schuldenberg wächst mit dem Verfall der Landeswährung: Wechelstube in Karachi, Mitte September

Pakistans Finanzkrise hat sich wieder zugespitzt. Zuletzt lagen die Devisenreserven der Staatsbank (SBP) in der vierten Septemberwoche noch bei gut 7,6 Milliarden US-Dollar. Damit ist das Finanzpolster zur Absicherung dringend notwendiger Importe zwar noch dicker als im Juni, in dem bei einem Wert von 4,46 Milliarden alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um den Bankrott abzuwenden. Im Juli wurden 1,2 Milliarden Dollar aus einem »Hilfspaket« des IWF freigegeben. Zusätzlich wurden Finanzhilfen aus Saudi-Arabien (zwei Milliarden Dollar) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (eine Milliarde Dollar) überwiesen. So konnte der Kollaps abgewendet werden, vorerst.

Die von der SBP am Freitag vorgelegten Daten bieten nun in mancherlei Hinsicht Anlass zur Sorge. Während die Devisenbestände schrumpfen, klettern die internen und externen Schulden. Die Gesamtschulden des Staates beliefen sich Ende August – neuere Zahlen liegen noch nicht vor – auf 64 Billionen Rupien (rund 214 Milliarden Euro). Ein Anstieg um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. 24 der 64 Billionen Rupien entfielen dabei auf einheimische Gläubiger, ein Plus von 23 Prozent. Bedenklicher ist der Anstieg der Auslandsschulden um stolze 39 Prozent auf nun knapp 40 Billionen Rupien. Angetrieben wurde diese Entwicklung vom Verfall der Landeswährung im Verhältnis zum Dollar. Nach dem Tiefstand von 307 zu eins gab es hier zuletzt eine leichte Erholung. Aktuell wird ein Dollar mit 280 bis 285 Rupien gehandelt. An diese Festigung knüpfen die Notenbanker Hoffnungen auf etwas weniger dramatische Septemberzahlen.

Gleichzeitig sehen sie sich im Kampf gegen die galoppierende Inflation dazu gezwungen, die Verschuldung selbst voranzutreiben. Im April 2022 erhöhte die SBP den Leitzins von 9,75 auf 12,25 Prozent. Im vergangenen Juni, dem letzten Monat des pakistanischen Finanzjahres, folgte ein riesiger Aufwärtsschritt auf 22 Prozent. Wie ein SBP-Vertreter in der vergangenen Woche einem Gremium des Senats, der zweiten Parlamentskammer, erklärte, ergeben sich allein aus der Anhebung des Leitzinses um einen Prozentpunkt ungefähr 600 Milliarden Rupien (rund zwei Milliarden Euro) neue Schulden.

Unter der durchschnittlichen Inflationsrate von zuletzt 29 Prozent leiden vor allem die Ärmeren der 220 Millionen Pakistaner. Einzelne Produkte des täglichen Bedarfs haben sich noch deutlich stärker verteuert, darunter Öl, Zucker und Gemüse. Anfang August wurden bei Protestaktionen in Großstädten Stromrechnungen öffentlich verbrannt. Die damalige Regierung hatte den staatlichen Stromversorgern Ende Juli eine Erhöhung der Preise um 27 Prozent genehmigt. Kurz danach musste sie sie die Amtsgeschäfte an eine Übergangsregierung abgeben. Sie soll die Wahlen im Januar vorbereiten, sorgte zuletzt aber mit der nochmaligen Erhöhung des Benzinpreises für Proteste. Anfang des Jahres war der Liter noch für 214 Rupien zu haben, inzwischen hat der Preis ein neues Allzeithoch von 290,45 Rupien erreicht (knapp ein Euro). Das trifft auch Durchschnittsverdiener hart, deren Einkommen umgerechnet zwischen 250 und 300 Euro im Monat liegen.

Zumindest werden Monatseinkünfte unter 50.000 Rupien (165 Euro) in Pakistan bisher nicht besteuert. Aber auch damit könnte es bald vorbei sein. Die Weltbank drängt auf die Absenkung dieser Schwelle, und mit der Notwendigkeit neuer »Hilfskredite« steigt ihr Einfluss auf die Politik. Es drohen weitere neoliberale Rosskuren, und damit die Verelendung von Millionen, die mit ihren niedrigen Einkommen heute gerade noch so über die Runden kommen.