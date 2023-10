Putschistenfreund des Tages: Deutschland

Pilar Olivares/REUTERS Protest gegen Perus Putschpräsidentin Dina Boluarte (Juliaca, 9.2.2023)

Wäre Dina Boluarte keine Putschistin, könnte sie einem leidtun. Im eigenen Land Peru lehnen 82 Prozent der Bevölkerung die vom Volk nicht Gewählte und ihr rechtes Regime ab. Weil dessen Einsatzkräfte bei Protesten gegen den Staatsstreich Dutzende Oppositionelle töteten, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Mord und Genozid gegen sie. Von so einer wollen auch die Nachbarn nichts wissen. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador nimmt ihretwegen im November nicht am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft teil.

Nun sucht die isolierte Putschpräsidentin verzweifelt Freunde in anderen Teilen der Welt. In Europa zum Beispiel, wo man es mit der demokratischen Legitimation von Politikern nicht so genau nimmt, wie seit der Anerkennung des selbsternannten Möchtegernpräsidenten Juan Guaidó aus Venezuela allgemein bekannt ist. Boluartes Reise nach Deutschland, Italien und in den Vatikan ziele darauf ab, »ihr Image zu verbessern, da das Land von der internationalen Gemeinschaft in Frage gestellt wird, insbesondere wegen der Toten bei den Demonstrationen«, verriet die peruanische Tageszeitung La Repúblika am Montag.

Ob der Papst Boluarte die Sünden vergeben wird, fällt vermutlich unter das Beichtgeheimnis. Und das war’s dann in Rom. Giorgia Meloni – immerhin eine Schwester im rechten Geiste – und sämtliche Mitglieder ihres Kabinetts zeigen Boluarte die kalte Schulter. In Deutschland ist die Putschistin dagegen willkommen. An diesem Donnerstag wird sie in Stuttgart, unter der Schirmherrschaft des »grünen« Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, als Ehrengast des 74. Latein­amerika-Tages begrüßt. Einen Tag später will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bo­luarte in Berlin mit militärischen Ehren als Staatsgast empfangen.