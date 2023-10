Deutsche Strategen

Emmanuele Contini/IMAGO

Der Versuch des kollektiven Westens, hinter sich eine Staatenmehrheit gegen Russland zu sammeln, ist gescheitert. Der globale Süden einschließlich Papst lässt von seiner notorisch unbotmäßigen Sicht nicht ab und will verdächtigerweise Frieden mit Moskau stiften. Ausgerechnet dem »Zeitenwende«-Deutschland, das besonders großmäulig seinen Geldsack fürs Kiewer Fass ohne Boden öffnete und mit Begeisterung Panzer Richtung Osten fahren lässt, bescheinigt nun auch noch der Internationale Währungsfonds, dass der Wirtschaftskrieg Russland am Wirtschaftswachstum nicht hindert, aber hierzulande besonders großen Schaden anrichtet.

Das lässt die regierenden deutschen Strategen beim Aufflammen des Gaza-Konflikts nicht etwa innehalten. Sie legen eins drauf, zumal sie eine Allparteienkoalition mit noch weniger Ausnahmen als im Februar 2022 hinter sich wissen. Keine Silbe daher vom Bundeskanzler zu den Kriegsursachen. So akribisch Bild, ARD und ZDF die Massaker der dem IS nacheifernden Kopfabschneider schildern, so sorgfältig wird der Staatsterror Israels schöngefärbt oder verschwiegen. Das Verfahren wurde seit 2014 auf das Wüten der faschistischen Bataillone Kiews in der Ostukraine übertragen. Was sind hierzulande schon 14.000 Tote, wenn es sich überwiegend um »Prorussen« handelt? Und was 5.418 tote Palästinenser, die von 2007 bis 2022 im belagerten Gaza durch israelisches Militär getötet wurden? Diese Zahl nannte Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor am 26. Juli 2022 in Pretoria auf einer Konferenz palästinensischer Missionschefs in Afrika zum 15. Jahrestag der Einrichtung des Freiluftgefängnisses Gaza für mehr als zwei Millionen Menschen.

Entsprechend unterschiedlich fallen Stellungnahmen aus Berlin und solche aus Südafrika, der Afrikanischen Union, den Staaten Lateinamerikas, des irakischen Ministerpräsidenten am Dienstag beim Treffen mit Putin oder aus Beijing aus. Da stehen obenan Forderungen zum Verzicht auf Gewalt, Zurückhaltung und Frieden zwischen Israel und Palästina, wird die »illegale Besatzung« verurteilt. Berlin aber kennt allein ­Israels Recht auf Selbstverteidigung, womit gemeint ist: Wie bei Kiew soll der Krieg mit deutscher Hilfe angeheizt werden. Das übertrifft Joseph Biden, der Israel an die Einhaltung des Kriegsrechts erinnerte. In Berlin fiele das vermutlich unters Sprech- und Demonstrationsverbot. Denn hier sollen nun die »Samthandschuhe« im Umgang mit muslimischen Organisationen ausgezogen werden (Cem Özdemir), stellen Antideutsche und ihr Anhang in Gewerkschaften, Parteien und Initiativen die Vogelscheuche des »linken Antisemitismus« in Medien auf. Der gerade in Bayern und Hessen nach oben gehievte islamophobe Rassismus kann so schnell »vergessen« werden. Wie tote »Prorussen« oder Palästinenser. Der globale Süden erinnert sich aber an sie, die Kluft zu ihm wird so erheblich größer. Eine Berliner Meisterleistung.