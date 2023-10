Phil Noble/REUTERS Labour-Party: Keir Starmer im Konfetti-Regen

Bei Labour geht es um alles: Nach 14 Jahren will die Partei zurück an die britische Regierungsspitze. Damit Parteichef Keir Starmer im nächsten Jahr als Premierminister in die Londoner Downing Street einziehen kann, wird ihm von den Delegierten jeder Ausritt nach rechts verziehen. Daher war der Jubel am Parteitag groß, als er sein neoliberales Wahlprogramm in der Tradition Tony Blairs vorstellte. Wie groß die Euphorie bei den Delegierten war, bekundet einer von ihnen im BBC-Interview: »Hier heute entlangzugehen im Wissen, dass wir in weniger als 12 Monaten wieder die Regierung stellen werden, ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl«. Ein anderer hingegen brachte das Labour-Problem auf den Punkt: »Die Leute wissen nicht genau, wofür Labour steht, aber sie würden uns derzeit wählen, weil sie die konservativen Tories ablehnen.«

Verschobene Klassenlagen

Regierung um jeden Preis – egal, mit welcher Politik: Vielen Delegierten am Labour-Parteitag war es offenbar gleichgültig, weshalb sie von Sonntag bis Mittwoch in Liverpool zusammenfanden. In seiner Rede versuchte Keir Starmer darauf eine Antwort zu geben. Er sagte vor überfülltem Saal: »Warum Labour? Weil wir Ihren Interessen (den Interessen der Menschen, jW) dienen, weil wir jede Region in unserem Land revitalisieren wollen. Warum Labour? Weil wir einen Plan haben, unsere Straßen zurückzuerobern, die britische Energieversorgung effizienter zu machen, das Gesundheitswesen wieder auf die Beine zu bringen und die Chancenungleichheit zu beseitigen. Wir wollen Großbritannien wieder aufbauen.« Der Labour-Chef plädierte für mehr Wohnraum, Polizeiarbeit und Dezentralisierung und betonte, dass er »mindestens zwei Amtszeiten« anstrebe, um »ein Land zu retten, das durch 13 Jahre konservative Herrschaft ruiniert wurde«.

Besonders von den Gewerkschaften hagelte es in den vergangenen Monaten Kritik an Starmers neoliberaler Politik und seiner Weigerung, sich mit den streikenden Arbeitern zu solidarisieren. Er versuchte dem entgegenzuwirken und stellte in seiner Rede die arbeitenden Menschen immer wieder in den Mittelpunkt. Ob dies die Gewerkschaften zufriedenstellt, wird sich während der Arbeitskämpfe in den kommenden Wochen und Monaten zeigen; es ist jedoch zu bezweifeln. Starmer würde es nicht stören, denn er hat die Unterstützung der Delegierten und schielt ohnehin auf eine sozialliberale Koalition mit den Liberaldemokraten. Bei den Unternehmern, die in so großer Zahl wie nie zuvor mit Informationsständen zum Labour-Parteitag angereist waren, kam dies gut an. Simon Carter, CEO von British Land, begrüßte »das Engagement der Labour-Partei, den Bebauungsplan zu beschleunigen, die Entwicklung von Brachflächen zu intensivieren und unsere großartigen Städte zu verjüngen«. Der Gründer eines der größten Immobilien- und Investmentunternehmen Großbritanniens bezeichnete Starmers Planungsreform »als Schlüssel, um Anreize für Investitionen zu schaffen, die Produktivität zu steigern und das Land zu einem langfristig nachhaltigen Wachstum zurückzuführen«. Nur so könne man sicherstellen, dass es »international wettbewerbsfähig« bleibe.

Ein Blick auf die ökonomische Lage der Labour-Delegierten spricht für eine veränderte Klassenzusammensetzung der Partei: »22 Prozent waren Unternehmer und nur noch drei Prozent der Delegierten aus Gewerkschaften«, sagt Ian Hodson im jW-Gespräch. Hodson ist Vorsitzender der Bäcker- und Gastronomiegewerkschaft, die sich 2021 von Labour verabschiedet hat. Er selbst war in Liverpool und nahm an den Protestveranstaltungen von linken Gruppen und Gewerkschaften abseits des Parteitags teil. Offenbar hat Starmer nicht alle Delegierten unter Kontrolle: Von der Gewerkschaft Unite wurde ein Antrag eingebracht, der die erneute Verstaatlichung von Bahnwesen und Energieversorgung fordert, dieser wurde fast einstimmig angenommen. Darin heißt es, dass »die Privatisierung unserer wichtigsten nationalen Infrastruktur gescheitert ist und zu ungezügelter Profitgier seitens der Energiekonzerne geführt hat«. Ebenso wurde ein Antrag angenommen, der betonte, dass das Gesundheitssystem NHS »nicht zum Verkauf stehe«. Starmer hingegen schließe weitere NHS-Privatisierungen nicht aus; seitens der Labour-Führung wurde während der Konferenz betont, dass die vorläufigen Beschlüsse »nicht bindend« seien, ein Teilnehmer berichtete dies auch gegenüber jW.

Großes Finale

Labour unter Starmer scheint derzeit wenig aufzuhalten; die Stimmung bei der traditionellen Karaokenacht am Montag abend schien dies jedenfalls zu bestätigen: Zu »Starmertini«-Cocktails mit Apfel- und Limettengeschmack versuchten sich die neuen Parlamentsabgeordneten Keir Mather und Michael Shanks als DJs, der nordirische SDLP-Chef Colum Eastwood stieß später dazu. Welches Lied er anstimmte, ist nicht bekannt, aber es dürfte wohl kein irisch-republikanischer Rebellensong gewesen sein. Bereits am Sonntag ließ Starmer bei einem Treffen von Sinn Féin am Rande der Konferenz ausrichten, dass es »keine Abstimmung über Wiedervereinigung« unter seiner Regierung geben werde. Eine »große Feier« war es trotzdem: Am darauffolgenden Tag sind viele wohl mit schwerem Kopf aufgewacht. Die »Starmertinis« könnten einigen Delegierten nach den nächsten Wahlen sauer aufstoßen. Noch aber wird gefeiert.