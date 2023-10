»Jüdische Stimme« zum Gaza-Krieg und der Gewalt in Israel

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Der Zusammenschluss »Jüdische Stimme für gerechten Frieden« in Nahost verschickte am Dienstag eine Erklärung zum Gaza-Krieg und zur Gewaltexplosion in Israel:

Nach diesem Wochenende fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir sind voller Trauer um die Toten, in Gedanken bei den Trauernden und Verletzten, voller Angst um Freund:innen und Verwandte in ganz Israel-Palästina. Wir sind auch wütend, wütend auf die Unterstützer des 75jährigen israelischen Kolonialregimes und die Blockade des Gazastreifens, die zu diesen Ereignissen geführt hat. Nun ist eingetreten, wovor viele in unseren Reihen seit Jahren gewarnt haben. 16 Jahre Blockade, Mangel an sauberem Wasser, Strom, medizinischer Versorgung sowie regelmäßige Bombenangriffe haben Gaza zu einem Pulverfass gemacht. Gaza gilt laut UN seit 2020 als unbewohnbar. Was nun geschehen ist, glich einem Gefängnisausbruch, nachdem die Insassen zur lebenslangen Haft verurteilt wurden, nur weil sie Palästinenser:innen sind. Die israelische Regierung hat eine Kriegserklärung abgegeben, doch der Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung dauert schon 75 Jahre. Vertreibung, Bombardements, Verhungern, Verdursten, Beschränkung von Essen, Strom, Wasser – das sind die Wurzeln der Gewalt.

Viele in Deutschland zeigen sich gerade solidarisch mit Israel, mit einem Apartheidstaat, der eine rassistische Politik gegen das palästinensische Volk ausübt, die schon Zehntausende das Leben gekostet hat. Doch wer das Blutvergießen tatsächlich beenden möchte, muss sich für eine radikale Veränderung der bisherigen Politik einsetzen, damit alle Menschen in Freiheit leben können. Die deutsche Regierung hat seit Jahren keine Außenpolitik in Israel-Palästina. Die Palästinenser:innen werden in Deutschland systematisch entmenschlicht: Sie dürfen für ihre politischen Rechte und Aufforderungen nicht demonstrieren, ihre Geschichte, Identität oder Gefühle zeigen. Die deutsche Politik hat den gewaltlosen Widerstand in Form von BDS oder Demonstrationen immer wieder kriminalisiert und unterdrückt. Wir fordern die deutsche Regierung auf, ihr eigenes Grundgesetz zu respektieren: die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen Israels nicht mehr zu unterstützen, Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu sichern und sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan die gleichen Rechte bekommen.

Der Landesgeschäftsführer der Partei Die Linke Niedersachsen Christoph Podstawa sprach am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Hannover anlässlich einer Kampagne für die Freiheit des in der Türkei inhaftierten kurdischen Politikers Abdullah Öcalan:

(…) Die Repression gegen den Politiker Abdullah Öcalan – insbesondere die Isolationshaft – ist nur die Spitze des Eisberges des Vorgehens gegen die emanzipatorischen und demokratischen Bewegungen der Kurd*innen. Wir unterstützen die Forderungen nach Freilassung politischer Gefangener in der Türkei und in anderen Ländern. Wir fordern die friedliche und demokratische Lösung der Konflikte. (…) Wir fordern: Keine Waffen aus Niedersachsen gegen demokratische Bewegungen in Rojava, Afrin oder sonstwo! Auch unseren Einsatz für die Stärkung von Bürger*innenrechten und für die Rücknahme scharfer Polizeigesetze wie das Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz verstehen wir als einen solidarischen Akt mit kurdischen Aktiven.