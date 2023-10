Erwerbslosigkeit steigt im Westen stärker

Nürnberg. Einer Prognose des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge wächst die Erwerbslosigkeit 2024 in Westdeutschland stärker als im Osten. Wie das Institut am Dienstag auf der Grundlage seiner Regionalprognose mitteilte, geht das IAB für die westdeutschen Länder von einem Anstieg um 2,3 Prozent aus, im Osten werde nur mit 1,6 Prozent gerechnet. Demnach sollen die größten Anstiege in Bayern und Hamburg jeweils 4,3 Prozent betragen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt sollen es 0,8 beziehungsweise 0,5 Prozent sein. Trotz leichter Verschiebungen bleibt die Erwerbslosenquote in Ostdeutschland aber insgesamt noch höher. (dpa/jW)