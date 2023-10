Verdi-Streik in fünf Amazon-Verteilzentren

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat zum »Prime Day« bei Amazon an fünf Verteilzentren zum Streik aufgerufen. Laut Verdi waren die Beschäftigten mit Beginn der Nachtschicht zum Dienstag in den Verteilzentren in Bad Hersfeld, Leipzig, Koblenz, Rheinberg und Werne in den Ausstand getreten. Verdi fordert von Amazon die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages »Gute und gesunde Arbeit«. Beschäftigte verdienten teilweise »mehrere hundert Euro« weniger als Kollegen in »vergleichbaren tarifgebundenen Unternehmen«, hieß es von seiten der Gewerkschaft. (AFP/jW)