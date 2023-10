Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Hamas

Karlsruhe. Wegen Entführungen und mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger in Israel durch die islamistische Hamas ermittelt nun die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden »gegen unbekannte Mitglieder der Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung«, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Dienstag. Die Hamas hatte am Sonnabend aus dem Gazastreifen heraus einen koordinierten Angriff auf israelische Stellungen, Siedlungen sowie Wohngebiete begonnen. Hunderte Menschen, darunter zahlreiche Zivilisten, wurden getötet und über 100 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. (dpa/jW)