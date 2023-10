Mohammed Talatene/dpa Exemplarisch für den gesamten Küstenstreifen: Gaza-Stadt am Dienstag nach israelischen Luftangriffen

Etwa 2,3 Millionen Palästinenser leben auf engstem Raum in Gaza: Nach dem palästinensischen Großangriff vom Sonnabend ist Israel dazu übergegangen, den unter Kontrolle der Hamas stehenden Küstenstreifen von Norden nach Süden dauerhaft zu bombardieren. Online veröffentlichte Aufnahmen zeigen, dass ganze Nachbarschaften etwa in Khan Junis, im Süden des Gazastreifens, dem Erdboden gleichgemacht wurden. Am Dienstag flogen die israelischen Streitkräfte (IDF) die heftigsten Luftangriffe gegen Palästina seit 75 Jahren, wie Reuters kommentierte – seit dem Beginn von Besatzung, Vertreibung und gewaltsamer Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung. Die Knesset-Abgeordnete Tally Gotliv ging auf X noch einen Schritt weiter: »Doomsday-Waffe! Das ist meine Meinung.«

Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist laut offiziellen Angaben auf 704 gestiegen, darunter 143 Kinder. Zahlreiche weitere werden unter den Trümmern vermutet. Unter den Toten befinden sich auch sieben Journalisten. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums wurden bei der von der Hamas angeführten Angriffswelle mindestens 900 Israelis getötet und über 2.600 weitere verwundet. Die IDF führten am Dienstag Journalisten durch »die pastorale Schlichtheit des Kibbuz« Kfar Aza wie die Times of Israel kommentierte, um zu unterstreichen, »wie erschütternd die Greueltaten waren, die nur wenige Tage zuvor stattgefunden hatten«. Die Leichen der Hamas-Kämpfer lagen demnach noch vor Ort, insgesamt spricht Israel von 1.500 toten Angreifern. Zuvor hatten die Streitkräfte erklärt, wieder die Kontrolle über die Grenze zum Gazastreifen erlangt zu haben.

Seit Montag hat Israel das Gebiet von der Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung abgeschnitten. »Das Gaza-Kraftwerk ist derzeit die einzige Stromquelle und könnte in den nächsten Tagen keinen Treibstoff mehr haben«, warnte die UNO in Genf. Bezüglich der Kürzung der Wasserversorgung hieß es: »Diese Entscheidung betrifft mehr als 610.000 Menschen im Gazastreifen und wird zu einer ernsthaften Verknappung des Trinkwassers führen.«

Unterdessen teilte das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen, UNRWA, mit, dass sein Hauptquartier am Montag abend in Gaza-Stadt durch Luftangriffe erheblich beschädigt wurde. Es seien keine neuen Opfer zu beklagen, aber seit Sonnabend seien zwei Mitarbeiter und fünf UNRWA-Studenten getötet worden. Die Organisation, die 137.000 Menschen in über 80 UNRWA-Schulen versorgt, forderte, dass die Gebäude und Einrichtungen der Vereinten Nationen jederzeit geschützt werden müssten, auch in Konfliktzeiten. Auf X hieß es ergänzend: »Die Menschen suchen nach der blauen Flagge – für sie ist das Blau der UNO ein Zeichen der Sicherheit und sie bringen ihre Familien dorthin.« Die Kritik von UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk, dass eine Belagerung, die das Leben von Zivilisten in Gefahr bringe, nach dem Völkerrecht verboten sei, wurde von israelischer Seite umgehend zurückgewiesen. Israel habe das Recht, sich gegen solche Brutalität zu wehren, und nehme ausschließlich terroristische Ziele in Gaza ins Visier, teilte die Vertretung Israels in Genf mit.

Flucht vor der bevorstehenden Bodenoffensive Israels ist für die eingeschlossenen Menschen in Gaza nicht möglich. Am Nachmittag teilte Ägypten mit, dass der Grenzübergang Rafah aufgrund israelischem Bombardements geschlossen wird. Am Morgen hatte der israelische Oberst Richard Hecht noch vor Journalisten zur Nutzung Rafahs aufgerufen. »Ich rate jedem, der herauskommen kann, dies zu tun« – wohl wissend, dass die ägyptischen Behörden Israel ihrerseits davor gewarnt hatten, die Palästinenser zur Flucht aus Gaza in Richtung ihrer Grenzen zu veranlassen.