Autozulieferer Schaeffler will Vitesco übernehmen

Herzogenaurach. Der Autozulieferer Schaeffler will den Regensburger Antriebsspezialisten Vitesco komplett übernehmen und so zu einem »Marktführer im Bereich E-Mobility« werden. Vorstandschef Klaus Rosenfeld prophezeite am Montag: »Es wird ein Unternehmen entstehen, das 25 Milliarden Euro Umsatz macht, 120.000 Mitarbeiter und 100 Werke hat.« Vitesco wurde von dem Angebot aus Herzogenaurach offensichtlich überrascht. Die ehemalige Continental-Tochter teilte lediglich mit, Vorstand und Aufsichtsrat würden »alle Informationen sorgfältig prüfen und über die nächsten Schritte entscheiden«. (dpa/jW)