Industrieproduktion im August gesunken

Wiesbaden. Die Industrieproduktion in Deutschland ist im August den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Die Produktion im produzierenden Gewerbe sank im Vergleich zum Vormonat preisbereinigt um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich war die Industrieproduktion von Juni bis August 2023 um 1,9 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor, wie die Statistiker weiter mitteilten. (AFP/jW)