Immobilienkonzern LEG erhöht Mieten

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Immobilienkonzern LEG will die Mieten »so stark wie regulatorisch möglich« erhöhen, kündigte Firmenchef Lars von Lackum am Freitag gegenüber der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX an: »Die Mieten werden deutlich steigen.« In den vergangenen drei Jahren hätten sich allein die Materialkosten um 30 Prozent erhöht. Auch die Gehälter im Unternehmen seien gestiegen, erklärte der Manager. Man könne »kein nachhaltiges, klimafreundliches Produkt für 6,52 Euro den Quadratmeter anbieten«. Der Konzern vermietet in der BRD rund 167.000 Wohnungen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. (dpa/jW)