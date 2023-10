Neun Stolpersteine in Weimar beschmiert

Weimar. In der Nacht zu Freitag wurden neun Gedenksteine für jüdische Naziopfer in der Weimarer Innenstadt beschmiert. Hierzu wurde eine gipsähnliche Substanz verwendet, wie die Thüringer Polizei bekanntgab. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung mit politischer Tatmotivation wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen, der Staatsschutz sei eingeschaltet. Daneben kündigte die Polizei an, Kontrollen im Kontext stehender Objekte und der Stolpersteine zukünftig engmaschiger durchführen zu wollen. (jW)