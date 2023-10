Sana/dpa Explodierte Gaspipeline in einem Vorort von Damaskus, die Stromversorgung in ganz Syrien wurde unterbrochen (August 2020)

Iran und Venezuela planen gemeinsam mit Damaskus den Bau einer Ölraffinerie im Gouvernement Homs. Das gab der stellvertretende iranische Ölminister Ende vergangener Woche bekannt. Demnach soll das benötigte Öl von der Islamischen Republik und Venezuela bereitgestellt werden. Die Raffinerie werde die Banias-Raffinerie und die Homs-Raffinerie ersetzen, die sich beide im Westen Syriens befinden. Die Vorbereitungen werden demnach von einem Expertenteam der nationalen iranischen Ölgesellschaft durchgeführt.

Dass sich ausgerechnet diese mit schweren Sanktionen belegten drei Staaten zusammentun, um die einseitigen Zwangsmaßnahmen, insbesondere die der USA, zu umgehen, ist kein Zufall. Auch erfolgt die Zusammenarbeit nicht zuletzt vor dem Hintergrund der fortdauernden illegalen US-Militärpräsenz in Nordostsyrien. Die etwa 900 völkerrechtswidrig auf syrischem Territorium stationierten US-Soldaten stehlen in großem Stil und mit Unterstützung der kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) syrisches Öl. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte 2019 offen zugegeben, dass US-amerikanische Streitkräfte nicht wie behauptet vorrangig wegen der Bedrohung durch den »Islamischen Staat« (IS), sondern zur Plünderung syrischer Ressourcen im Land verbleiben sollten.

Die Öleinnahmen, so auch hochrangige US-Beamte wie der ehemalige stellvertretende US-Verteidigungsminister Jonathan Hoffman, kämen den SDK zugute. Diese kontrollieren mit Hilfe der US-Militärs 70 Prozent der nationalen Ölressourcen Syriens, die sich auf die Provinzen Deir Al-Sor und Hasaka konzentrieren. Auch wenn die meisten Anlagen weit unter ihrem Vorkriegsniveau arbeiteten, blieben sie für die SDK eine »wichtige Einnahmequelle«. Die Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien (AANES) bezahlt aus den Einnahmen nach eigenen Angaben die Gehälter ihrer Zivil- und Militärangehörigen.

Dass die SDK und damit letztlich auch die AANES am Diebstahl nationaler syrischer Ressourcen, auf die die gesamte Bevölkerung Anspruch hätte, beteiligt sind, nährt das Misstrauen der Bevölkerung ihren Zielen gegenüber: Der Beteuerung, sich nicht von Syrien abspalten zu wollen, schenkt manch einer – auch in Damaskus – wenig Glauben. Zweifel wurden immer wieder durch einseitige Schritte, die als Vorbereitung eines separatistischen Projekts verstanden werden konnten, genährt. So etwa die Einführung eines neuen Lehrplans im Jahr 2016 und der 2017 von der Bildungsbehörde der AANES erlassene Beschluss, Schulen zu schließen, die nach dem offiziellen syrischen Lehrplan unterrichteten. Abschlüsse von Schulen, die nicht nach dem syrischen Lehrplan unterrichten, berechtigen nicht zum Zugang zu Universitäten in Gebieten unter Regierungskontrolle. Deshalb lehnen neben arabischen auch viele kurdische Syrer das Curriculum der AANES ab.