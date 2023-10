AfD-Chef Chrupalla: Ärzte bestätigen »Injektion«

Ingolstadt. Ärzte des Klinikums Ingolstadt haben laut ZDF am Freitag beim AfD-Kovorsitzenden Tino Chrupalla eine »intramuskuläre Injektion mit einer unklaren Substanz« festgestellt. Ein »Nadelstich« am rechten Oberarm sei dokumentiert worden. In den toxikologischen Untersuchungen seien hingegen »keine Substanzen nachgewiesen« worden. Chrupalla habe sich bisher noch nicht geäußert. Die örtliche Staatsanwaltschaft hatte bereits am Donnerstag ein Verfahren wegen Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Weiterhin unklar ist, ob es überhaupt einen Angriff gegeben hat. (jW)