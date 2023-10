Berlin fördert App gegen »häusliche« Gewalt

Berlin. Im Kampf gegen partnerschaftliche Gewalt fördert das Bundesinnenministerium ab sofort eine App, die Betroffenen helfen soll. Sie laufe versteckt auf dem Smartphone, teilte das Ministerium am Sonntag in Berlin mit. Für die Förderung, die bis Ende 2026 laufen soll, sind insgesamt 3,7 Millionen Euro vorgesehen. Bislang wird die App des Vereins »Gewaltfrei in die Zukunft« den Angaben zufolge in Berlin und der Region Hannover als Pilotprojekt bereitgestellt. Sie bietet ein Gewalttagebuch, das Übergriffe gerichtsverwertbar dokumentiert, und weist auf Hilfseinrichtungen hin. (AFP/jW)