Ole Berg-Rusten / NTB Natürlich wird gesoffen: Jon Fosse

Schön ist es nicht in Skandinavien, lassen Sie sich nichts erzählen von IKEA, Hygge und so. Die meiste Zeit ist es kalt und dunkel, und man ist froh, wenn es wenigstens nur regnet und man nicht im Schnee steckenbleibt beim Bierholen, was eh zu teuer ist. Da kann man schon schlechte Laune kriegen, besonders in Norwegen, dem kältesten und dunkelsten der nordischen Länder, aus dem er stammt, Jon Fosse, der frischgebackene Literaturnobelpreisträger.

Immer ist was in seinen zahllosen Theaterstücken und Romanen, mal will die Frau mit einem anderen durchbrennen, mal kommt der Mann nicht nach Hause, mal sperrt sich eine Mutter aus und kann den Schlüsseldienst nicht holen, weil das Kind noch drinnen sitzt. Das geht unter die Haut. Es bringt sich auch ständig wer um, denkt darüber nach, sich umzubringen, oder fragt sich aus dem Jenseits, ob es eine gute Idee war, sich umgebracht zu haben. Natürlich wird gesoffen. Aus Unentschlossenheit, Zweifel, Angst.

In dieser Stimmung schrammeln andere Death-Metal-Songs, schlachten Hühner auf Friedhöfen oder schleichen mit Benzinkanistern um Gotteshäuser. Fosse mag es harmloser, er schreibt lieber beklemmende Theaterstücke über die Abgründe menschlichen Zusammenlebens, die auch fleißig gespielt werden, denn die Hölle sind bekanntlich immer die anderen, und irgendwann ist auch genug mit Yasmina Reza. In Kirchen scheint es der 1959 geborene Fosse gut auszuhalten, da ist ja auch kaum mehr wer. Vielleicht ist er deshalb von den Lutheranern zu den Quäkern und dann zum Katholizismus übergelaufen. So nihilistisch muss man erst mal draufkommen.

Schön ist es nicht, sich durch die 1.250 Seiten seiner »Heptalogie«-Romane zu fräsen, ein schier endloser siebentägiger Monolog eines alkoholkranken Malers bzw. seines erfolgreichen, aber verwitweten Alter ego, ohne Punkt, aber immerhin mit Kommas. Doch die Welt ist nicht schön und voller einsamer alter alkoholkranker Männer, besonders in Norwegen und in schwedischen Akademien, vielleicht fühlte sich da einfach irgendwer sehr verstanden, als er in »Ich ist ein anderer« (2020) las:

»Und ich sehe mich dastehen und das Bild mit den beiden Strichen anschauen, einer ist lila, einer braun, sie kreuzen sich in der Mitte und ich denke, es ist so kalt in der Stube und es ist zu früh zum Aufstehen, egal, wie spät es ist, also warum bin ich aufgestanden? denke ich und ich mache das Licht in der Stube aus und ich gehe in die Schlafkammer und ich mache dort das Licht aus und ich lege mich wieder ins Bett«