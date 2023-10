Ford-Werk in Saarlouis nicht zu retten

Saarlouis. Für das Werk des US-Autokonzerns Ford in Saarlouis wurde nun doch kein Investor gefunden, wie Ford-Deutschland-Chef Martin Sander am Donnerstag mitteilte. Das Werk wird 2025 geschlossen. Aktuell arbeiten dort 4.400 Menschen, weitere 1.300 sind in Zuliefererbetrieben beschäftigt. Der Betriebsrat hat Warnstreiks und eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik für den Fall angekündigt, dass es keine Einigung auf einen Sozialplan geben sollte. Laut Sander könnte der Erhalt von 1.000 Arbeitsplätzen »eine gute Basis sein, so etwas wie einen Gewerbepark an diesem Standort zu schaffen«. (dpa/jW)