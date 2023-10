Vermögensranking: Einmal Quandt – immer reich

Hamburg. Die Reichen haben wieder einmal mächtig von der Krise profitiert, lässt sich ein am Donnerstag vom Manager-Magazin veröffentlichter Bericht im wesentlichen zusammenfassen. Die Buchvermögen der 500 reichsten Menschen in der BRD legten seit 2022 »um 82 Milliarden Euro auf knapp 1,1 Billionen Euro zu«, hieß es. Die Zahl der Milliardäre hierzulande stieg demnach um 14 auf 226. Angeführt wird die Liste wieder einmal von den Quandt-Erben und BMW-Großaktionären Stefan Quandt und Susanne Klatten, deren Vermögen von dem Wirtschaftsmagazin auf 40,5 Milliarden Euro geschätzt wird. Lidl-Gründer Dieter Schwarz, 2022 noch an der Spitze, besetzt in diesem Jahr Platz zwei (39,5 Milliarden Euro), gefolgt von den Vertretern der Pharmadynastie Merck mit einem Vermögen von 32 Milliarden Euro. Die Vermögenszuwächse entsprächen der Inflationsrate, ließ das Manager-Magazin wissen. (AFP/jW)