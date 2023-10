Michael Schick/imago Die Waffen müssen endlich schweigen: Demonstration gegen einen neuen Rüstungswettlauf (Frankfurt am Main, 1.9.2022)

Im Saal sind viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und überwiegend Vertreter einer Generation, der die gute alte Zeit der Friedensbewegung noch gegenwärtig ist. Trotzdem wurde es nicht nostalgisch: Rund 250 Menschen waren unter dem Motto »Frieden schaffen« am 1. Oktober der Einladung der gleichnamigen Initiative nach Frankfurt am Main gefolgt, die auf den Politikwissenschaftler Peter Brandt, den früheren DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann, den Friedensaktivisten Reiner Braun und den ehemaligen Staatssekretär Michael Müller (SPD) zurückgeht. »Wir hier im Saal sind uns sicherlich nicht in allem einig, was die Fragen von Krieg und Frieden betrifft«, sagte Peter Brandt zu Beginn der Tagung. »Aber Konsens sei doch wohl«, so fügte er hinzu, »dass man das Agieren der Bundesregierung im Ukraine-Krieg ablehne.« Das sei das Gebot der Stunde: Es brauche jetzt dringend eine politische Initiative zur Beendigung des Krieges.

Das mörderische und zerstörerische Kriegsgeschehen sei längst zum eigentlichen Problem geworden, betonte der Politikwissenschaftler Hajo Funke. Ganz ähnlich sah es sein amerikanischer Kollege Jeffrey Sachs in einem Videobeitrag. Die Gegenoffensive der Ukraine sei jetzt schon gescheitert. Trotzdem treibe die US-Regierung das Land immer tiefer in den Krieg. Aber auch mit immer mehr Waffen könne die Ukraine auf dem Schlachtfeld nicht siegen. Jetzt müsse es heißen: zurück zur Politik. Genau dafür plädierte auch Funke und bezog sich dabei auf eine Initiative, die er zusammen mit dem früheren Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat, mit dem früheren Kanzlerberater und späteren Siko-Chef Horst Teltschik und mit Peter Brandt entwickelt hat. Funke machte darauf aufmerksam, in der Front der Bellizisten diesseits und jenseits des Atlantiks gebe es erkennbar Ermüdung und erste Absetzbewegungen. Der frühere EU-Kommissar Günter Verheugen (SPD) unterstrich: Die EU bewege sich viel zu sehr im Kielwasser der USA. Statt dessen solle man sich an die »großartige Idee« eines gemeinsamen europäischen Hauses erinnern. Das müsse Russland als europäisches Land einschließen. Die frühere Bonner Oberbürgermeisterin Barbara Dieckmann (SPD) erinnerte daran, dass viele Länder des globalen Südens bei der westlichen Kriegsbegeisterung nicht mitziehen. Armut in der Welt oder der Klimawandel – das seien die eigentlichen Aufgaben, die angepackt werden müssten.

In vielen Beiträgen wurde an die Politik der gemeinsamen Sicherheit von Willy Brandt und Egon Bahr erinnert, die von den Bellizisten aller Couleur heute als unzeitgemäß verspottet werde. In einem Videobeitrag wandte sich der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, an die »lieben Genossinnen und Genossen« und gab seiner Hoffnung Ausdruck, diese »wichtige Tagung« möge der Diplomatie Impulse geben. Das verknüpfte er mit den Namen von Willy Brandt, Gro Harlem Brundtland und Bruno Kreisky. Damit verkündete er keineswegs eine Friedensinitiative von Olaf Scholz und seiner Partei. Aber die Präsenz vieler SPD-Mitglieder und Funktionsträger im Saal war ein Indiz dafür, dass der Kriegskurs der Bundesregierung auch von Sozialdemokraten nicht einhellig unterstützt wird. Wir müssen viel mehr Druck ausüben für eine politische Beendigung des Krieges, appellierte Reiner Braun. Dafür müssten wir jeden »kleinkarierten Streit zurückstellen« und die Großdemonstration, die für den 25. November in Berlin geplant ist, zu einem Erfolg machen für Abrüstung und eine politische Friedenslösung. Dazu wird es allerdings auch die politisch interessierte jüngere Generation brauchen, von der hier noch zu wenig die Rede war.

Und wo sind bei alledem nun eigentlich die Gewerkschaften, ohne die es ja nicht geht, wo ist ihr großer Friedensaufruf, fragte Moderator Claus-Jürgen Göpfert in der Abschlussdiskussion. Jürgen Peters, früherer Erster Vorsitzender der IG Metall und einer der Unterzeichner des Appells »Frieden schaffen«, übte scharfe Kritik an der friedenspolitischen Intransigenz und Inaktivität der Gewerkschaften und unterstrich: Gerade die Gewerkschaften mit ihrer guten Organisation hätten hervorragende Möglichkeiten, überall hörbar ihre Stimme für Frieden und Abrüstung zu erheben. Für sie sei es höchste Zeit, »wieder« ein wirksamer Teil der Friedensbewegung zu werden.