Güter auf die Schiene

Zu jW vom 28.9.: »Aufspaltung der Bahn«

Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Stimmt immer. Die sachlich begründete Struktur der Eisenbahn und die richtig eingesetzten Ressourcen sind entscheidend für ihr Funktionieren. Beides ist bei der Deutschen Bahn Fehlanzeige. Die Bahn muss verstaatlicht werden und wieder in Hauptdienstzweige mit Laufbahnordnungen organisiert werden. Der Güterverkehr muss Priorität haben vor Hochgeschwindigkeitsverkehr, und er muss endlich elektrifiziert werden (jeder Güterwagen muss in Echtzeit verfolgbar sein). Außerdem braucht es ein völlig neues Güterverkehrsmodell für die Bahn. Innovationen sind vom bisherigen Bahnmanagement seit 30 Jahren nicht mehr generiert worden. Was fehlt, sind echte Eisenbahner und eine wissenschaftlich begleitete Verkehrspolitik, z. B. durch eine Verkehrshochschule. Die Lkw-Karawanen auf den Autobahnen der BRD und EU sind vollkommen anachronistisch.

André Möller, Berlin

Bedarfsgerechte Verteilung

Zu jW vom 26.9.: »Ausgewummst!«

Viel zuviel und immer noch zuwenig? Ende 2021 gab es etwa 16 Millionen Einfamilien- und drei Millionen Mehrfamilienhäuser in der Bundesrepublik. In etwa 43 Millionen Wohneinheiten standen etwa 55 Quadratmeter Wohnfläche pro Person zur Verfügung. Zum Vergleich: In England, Schweden und Frankreich kommen statistisch jeweils 33 Quadratmeter auf jeden Einwohner. Allein im Bestand wäre genügend Platz für weitere 32 Millionen Menschen – so 2022 der Architekturprofessor Wilfried Wang.

Das Problem liegt nicht im Wohnraummangel, sondern in seiner bedarfsgerechten Verteilung. Regional, innerhalb der Siedlungsgebiete, vor allem jedoch sozial, besonders in den Ballungsräumen. So könnten mit einem leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr strukturschwache Gebiete mit z. T. großem Wohnungsleerstand erschlossen werden.

In den 16 Millionen Einfamilienhäusern leben statistisch jeweils 1,8 Menschen. Steigende Energie-, Bewirtschaftungs- und Erhaltungskosten sowie zunehmende Überalterung ihrer Bewohner führen zu einem Bedarf von alternativen sowie altersgerechten Wohnformen. Entsprechende Angebote könnten den Eigentümerwechsel und damit eine bedarfsgerechtere Verteilung erleichtern. Auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau können Reserven erschlossen werden, wenn der Tausch oder die Weitervermietung zu den Bestandsmieten erfolgt.

Vergleichsweise kurzfristig könnten durch die Aufstockung von Wohngebäuden und die Umnutzung nicht mehr benötigter Büro- und Gewerbebauten 2,8 Millionen Wohnungen geschaffen werden – so die einschlägigen Fachleute. Warum also vor allem auf den Neubau setzen? Zumal der Bausektor mit 90 Prozent die meisten Rohstoffe beansprucht; sein Anteil an den klimaschädlichen Emissionen 40 Prozent beträgt. Nicht zuletzt wird der von der Bundesregierung angestrebte Flächenverbrauch von 20 Hektar pro Tag schon jetzt um mehr als das Doppelte überschritten!

Die Situation im Wohnungsbau zeigt beispielhaft: Eine Finanz-, Immobilien- und Bauwirtschaft, die statt bedarfsorientiert allein profitfixiert ist, führt zwangsläufig zu den gegenwärtigen Fehlentwicklungen, zur Vergeudung von Ressourcen zu Lasten des Gemeinwohls, der Umwelt und des Klimas. Trotz Krisentreffen der Bundesregierung am 25. September blieb die dringend benötigte Wende in der Baupolitik aus. Statt wirtschaftliche Mehrfamilienhäuser mit sozial verträglichen Mieten zu fördern, begünstigen die beschlossenen Maßnahmen den Bau von Einfamilienhäusern, die besonders viel Bauland, Ressourcen und einen hohen Aufwand für deren Erschließung benötigen.

Christian Helms, Dresden

Parallelen zu »Minsk II«

Zu jW vom 21.9.: »Anachronismus beendet«

Es ist daran zu erinnern, dass Armenien unter Nikol Paschinjan den »Lawrow-Plan« zur friedlichen Regelung des Karabach-Konflikts abgelehnt und damit den aserbaidschanischen Angriff Ende September 2020 provoziert hat, bei dem vor allem armenisch besetzte Gebiete außerhalb der originären Grenzen von Bergkarabach (zurück-)erobert wurden. Danach hat es (schon am Abgrund stehend) vertraglich die Öffnung eines Transportkorridors von Aserbaidschan nach und von Nachitschewan zugesagt, aber nichts zur Realisierung der Zusage getan – das sei dem armenischen Volk nicht vermittelbar! Das erinnert sehr an die Weigerung Kiews, das zweite Minsker Abkommen auch wirklich umzusetzen.

Volker Wirth, Berlin

Zusammenarbeit und Dialog

Zu jW vom 28.9.: »Klartext in New York«

Endlich sind die ehemaligen Kolonialstaaten aufgewacht, haben verstanden, worum es geht, versuchen sich zu emanzipieren und läuten vor der UN-Generalversammlung neue Zeiten ein – und das ist gut so. Die Beziehungen zwischen früheren Kolonien und ihren ehemaligen Kolonialherren müssen auf eine respektvolle und gleichberechtigte Weise gestaltet werden, um die Nachwirkungen des Kolonialismus endlich zu überwinden. Obwohl der klassische Kolonialismus in seiner physischen Form verschwunden ist, gibt es immer noch Fälle von kulturellem Imperialismus, bei dem westliche Kultur und Werte anderen Gesellschaften aufgezwungen werden. Dies kann weiterhin eine Herausforderung darstellen. Trotzdem ist es wichtig zu betonen, dass die Überwindung der Nachwirkungen des Kolonialismus keine einseitige Aufgabe ist. Sie erfordert die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen ehemaligen Kolonialmächten und ehemaligen Kolonien sowie eine breite gesellschaftliche Beteiligung auf internationaler Ebene. Der Prozess kann langwierig sein, aber die Bemühungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind entscheidend, um eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu schaffen.

Istvan Hidy, Stuttgart