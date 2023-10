Justiz schützt Scholz

Piero Nigro/IMAGO/aal.photo Vorwürfe gegen Kanzler Scholz allgegenwärtig: Kundgebung des DGB zum Tag der Arbeit in Düsseldorf (1.5.2022)

Die Behauptung, vor dem Gesetz seien alle gleich, ist wohl einer der wichtigsten Propaganda-Slogans bürgerlich-kapitalistischer Justiz. Wie realitätsfern die Aussage ist, zeigt nun einmal mehr der Umgang mit den Verstrickungen von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Cum-ex-Machenschaften der Hamburger Privatbank M. M. Warburg. Dass diese im dreistelligen Millionenbereich Steuergelder gestohlen hat, steht fest. Auch dass Scholz seinen Einfluss auf die Finanzverwaltung der Hansestadt geltend machte, um dem Geldhaus die Rückzahlung zu ersparen, ist offensichtlich. Und allmählich wird auch deutlich, warum er trotzdem nicht auf der Anklagebank sitzt.

Nämlich aus »Rücksicht auf die Stellung« als Bundeskanzler, wie es in einem Vermerk der Staatsanwaltschaft Köln, über den der Stern am Dienstag berichtete, unmissverständlich heißt. Bei dem Dokument handelt es sich um die erforderliche schriftliche Begründung, warum die Ermittlungen gegen Scholz Ende letzten Jahres eingestellt worden waren. Wobei die damals leitende Staatsanwältin, Anne Brorhilker, eher eine Begründung liefert, warum das Verfahren aus ihrer Sicht hätte fortgeführt werden müssen. So geht es in dem Vermerk etwa um »Ungereimtheiten in den Aussagen von Olaf Scholz« und dessen »auffällig häufige Berufung auf Erinnerungslücken« sowie »die Behauptung, es habe trotz des gewichtigen und brisanten Steuerfalls der M. M. Warburg nahezu keine Kommunikation oder Akteneinträge gegeben.«

Brorhilker wird in Justizkreisen sehr geschätzt, sie gilt als die erfolgreichste Cum-ex-Ermittlerin in Deutschland, ist seit zehn Jahren an dem Thema dran und hat auch dafür gesorgt, dass Warburg zumindest einen Teil der gestohlenen Gelder an den Fiskus zurückzahlen musste. Aber den Kanzler in Erklärungsnöte zu bringen, das ging offenbar zu weit. So landete die Cum-ex-Klage des Hamburger Staranwalts Gerhard Strate gegen Scholz zwar noch auf ihrem Tisch, aber der Generalstaatsanwalt setzte ihr eine so enge Frist, dass eine Prüfung der Beweise unmöglich war und das Verfahren eingestellt werden musste. Auch den zwischenzeitlich erhärteten Vorwurf, Scholz habe den Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft belogen, darf sie nicht mehr prüfen. Das machen jetzt ihre Kollegen vor Ort.

Und für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass weitere Vorwürfe gegen den Kanzler auftauchen, wurde mit einer dauerhaften Entmachtung der aufsässigen Staatsanwältin gleich vorgesorgt. So ließ NRW-Justizminister Benjamin Limbach vergangene Woche die erst vor zwei Jahren eingerichtete Kölner Cum-ex-Abteilung aufspalten und plazierte einen engen Vertrauten an der Spitze. Der kennt sich mit Jugendstrafrecht aus, nicht mit Steuerdelikten – und darf dieses Kompetenzdefizit künftig in den Dienst der Stabilität des kapitalistischen Staates stellen. Brorhilker hingegen geht nun mit ihren Fähigkeiten wieder kleine Fische fangen.