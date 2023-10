Israel: Ultrareligiöse nach Spuckattacke in Haft

Ostjerusalem. Nach Videoaufnahmen von streng religiösen Juden, die in Ostjerusalems Altstadt auf christliche Pilger gespuckt haben, sind nach Polizeiangaben fünf Tatverdächtige festgenommen worden. Die israelische Polizei teilte am Mittwoch mit, die Festgenommenen – einer davon minderjährig – stünden im Verdacht, auf Pilger oder Kircheneingänge gespuckt zu haben. Polizeichef Doron Turgeman betonte, man werde keine Anfeindungen dulden, weder gegen Christen, Muslime noch gegen Juden. Am Dienstag kursierte ein Video in sozialen Netzwerken, das zeigte, wie ultraorthodoxe Juden in einer Gasse der Altstadt auf Christen trafen, die mit einem großen Holzkreuz unterwegs waren. Mehrere Orthodoxe spuckten als Zeichen der Abscheu in Richtung der Pilger. (dpa/jW)