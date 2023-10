Fabian Bimmer/REUTERS Täuscht Erinnerungslücken vor: Olaf Scholz im Cum-ex-Untersuchungsausschuss in Hamburg (19.8.2022)

Droht dem Bundeskanzler in der Affäre um die Hamburger Warburg-Bank doch noch Ungemach? Laut einem Vermerk der Kölner Staatsanwaltschaft, der vor zwei Monaten an Olaf Scholz' Anwalt ging, könnten Tagebucheinträge des derzeit in Bonn vor Gericht sitzenden Bankiers Christian Olearius »für eine aktive Einflussnahme« des damaligen Ersten Bürgermeisters beim Verzicht auf Steuerrückforderungen im Zusammenhang mit den illegalen Cum-ex-Deals sprechen. Die Rede ist von »Ungereimtheiten in den Aussagen« des heutigen Regierungschefs. »Insbesondere die auffällig häufige Berufung auf Erinnerungslücken sowie die durchgehend vorgetragene Behauptung, es habe trotz des gewichtigen und brisanten Steuerfalls (…) nahezu keine Kommunikation oder Akteneinträge gegeben, sind wenig nachvollziehbar«, zitierte am Dienstag der Stern aus dem Schriftstück.

Zusätzliche Brisanz liefert eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke, über die am selben Tag T-online berichtete. Darin wird Scholz nach Darstellung der Initiatoren mit Blick auf eine frühere Einlassung vor dem mit der Sache befassten Hamburger Untersuchungsausschuss der Lüge überführt sowie belegt, dass er einen Kalendereintrag erfunden habe. Wie aus persönlichen Aufzeichnungen von Olearius hervorgeht, hatte dieser bei mehreren Treffen mit dem ehemaligen Regierungschef der Hansestadt um Hilfe im Bestreben ersucht, die Cum-ex-Beute seines Geldhauses nicht zurückerstatten zu müssen. Tatsächlich kam das Finanzamt der Bitte nach und ließ die fragliche Forderung in die Verjährung laufen. Scholz bestritt zunächst sämtliche Zusammenkünfte mit dem Banker. Nachdem dessen Tagebücher bei einer Razzia aufgetaucht waren, räumte er immerhin drei der Termine ein, behauptete allerdings, sich an den Inhalt der Gespräche nicht erinnern zu können.

Christian Leye von der Linksfraktion sowie der frühere Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi haben einen zentralen Widerspruch in der Version des Kanzlers ausfindig gemacht. In akribischer Recherchearbeit konnten sie aufzeigen, dass dieser einen Kalendereintrag erdichtet hat, »um eine Erinnerungslücke vorzutäuschen«, während er in »Falschaussagen des Hamburger Senats von Beginn an eingebunden« gewesen sei. Die Regierung kontert die Erkenntnisse wie üblich mit Wissenslücken. Die Vorgänge zu dem fraglichen Treffen seien »im einzelnen nicht mehr rekonstruierbar«, heißt es in ihrer Antwort auf die Anfrage. Für Leye, wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion, ist das Augenwischerei. »Wir haben einen Bundeskanzler, der die Öffentlichkeit nachweislich belogen hat.«

Obwohl Scholz auch der Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker verdächtig vorkam, beendete sie vor rund zehn Monaten überraschend ein entsprechendes Prüfverfahren. Wie aus besagtem Vermerk hervorgeht, der aus ihrer Feder stammt, geschah dies auf Druck von oben. »Mit Rücksicht auf die Stellung« des Kanzlers »erschien daher ein weiteres Zuwarten (…) nicht länger vertretbar«, zitierte der Stern aus dem Papier. Das Magazin zeichnet ferner nach, wie Brorhilker vom Kölner Generalstaatsanwalt bei ihren Ermittlungen behindert wurde. So blieb etwa für die Auswertung eines E-Mail-Postfachs der Scholz-Vertrauten Jeanette Schwamberger wegen einer engen Fristsetzung keine Zeit. Auffällig desinteressiert an dem Fall zeigt sich seit jeher auch die Hamburger Justiz. Ermittlungen in der Warburg-Affäre wurden in der von SPD und Bündnis 90/Die Grünen regierten Elbmetropole niemals ernsthaft in Betracht gezogen.

In Nordrhein-Westfalen wird das Justizministerium von Benjamin Limbach (Grüne) geführt, dem Ambitionen mit Zielrichtung Bundespolitik nachgesagt werden. Der Stern verweist auf Auskünfte von Insidern, wonach die Ablehnung von Ermittlungen gegen den Kanzler auch in seinem Sinne gewesen sei. In der Vorwoche hatte Limbach im Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags Pläne für den Umbau der bisher von Brorhilker in Alleinverantwortung geleiteten Hautabteilung H präsentiert, die sich mit den Cum-ex-Räubereien befasst. Die Einheit soll aufgespalten werden und zur Hälfte in die Zuständigkeit eines mit der Materie wenig vertrauten Mannes fallen, der aktuell noch in Limbachs Ministerium tätig ist.