Nach Anschlag: Türkei droht neue Angriffe an

Ankara. Wenige Tage nach einem Anschlag in der Hauptstadt Ankara hat die Türkei mit neuen Angriffen in Syrien und im Irak gedroht. Von nun an seien die gesamte Infrastruktur und alle Energieanlagen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie der Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien und Irak das »legitime Ziel der türkischen Sicherheitskräfte«, sagte Außenminister Hakan Fidan am Mittwoch in Ankara. Zu dem Attentat am Sonntag »gegen das AKP/MHP-Regime« hatten sich die zur PKK gehörenden Volksverteidigungskräfte bekannt. Laut Fidan seien die Angreifer in Syrien ausgebildet worden und illegal in die Türkei gelangt. (dpa/jW)