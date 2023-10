Gipfel: Baku verweigert Gespräch mit Armenien

Baku. Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew hat staatlichen Medien zufolge seine Teilnahme an einem von der EU vermittelten Friedensgespräch mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan in Spanien abgesagt. Wie die aserbaidschanische Agentur APA am Mittwoch meldete, habe sich Alijew gegen eine Teilnahme an einem Fünfertreffen mit den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Armenien sowie mit EU-Ratspräsident Charles Michel am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Granada an diesem Donnerstag entschieden. Alijew habe sich gewünscht, dass auch die Türkei als Aserbaidschans Verbündeter teilnehme, aber Paris und Berlin hätten sich dagegen ausgesprochen. Die Regierung in Baku habe daher den Eindruck, dass sich unter den potentiellen Teilnehmern des Treffens eine »aserbaidschanfeindliche Atmosphäre« entwickelt habe. (Reuters/jW)