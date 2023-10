Facebook werbefrei für zehn Euro monatlich

Menlo Park. Facebook oder Instagram ohne Werbung sollen in der EU laut einem Medienbericht ab zehn Euro im Monat kosten. Diesen Preis habe der Mutterkonzern Meta in Vorschlägen an Regulierer genannt, hieß es im Wall Street Journal online in der Nacht zum Dienstag.

Für einen weiteren verknüpften Account – etwa wenn jemand sowohl Facebook als auch Instagram werbefrei nutzen will – sollen zusätzlich sechs Euro fällig werden. Auf dem Smartphone solle das Abo 13 statt zehn Euro kosten, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. (dpa/jW)