Euro fällt auf tiefsten Stand seit Dezember

Frankfurt am Main. Der Euro hat am Dienstag seine Talfahrt der vergangenen Tage und Wochen fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung fiel in der Nacht zum Dienstag bis auf 1,0460 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember. Am Vortag war er wegen trüber Konjunkturnachrichten aus der Euro-Zone und robusten Wirtschaftsentwicklungsdaten aus den USA bereits unter Druck geraten und unter die Marke von 1,05 Dollar gefallen. Seit dem Jahreshoch von knapp 1,13 Dollar summiert sich das Minus inzwischen auf mehr als acht Cent. (dpa/jW)