Rotlicht: Ursprüngliche Akkumulation

Ann Ronan Picture Library/Photo12/imago Nachdem die Bauern von ihrem Grund und Boden vertrieben worden waren, wurden sie unter staatlicher Aufsicht als Proletarier in die Fabriken gezwungen (zeitgenössicher Stich, Staffordshire, England)

Der englische Ökonom Adam Smith nannte den historischen Prozess der Entstehung des Kapitalismus »Previous accumulation«. Er meint damit zweierlei: Die Produzenten werden von den Produktionsmitteln getrennt, und große Vermögen sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Der Prozess erscheint als »ursprünglich«, weil er die Vorgeschichte der kapitalistischen Produktionsweise bildet. Die ursprüngliche Akkumulation »ist in die Annalen der Menschheit eingeschrieben mit Blut und Feuer«, so Karl Marx. Sie »spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie«. Sie bringt eine Masse doppelt freier Lohnarbeiter hervor, die, an keine Sklavenhalter, Despoten, Feudalherren oder Zunftmeister mehr gebunden, persönlich frei sind. Zugleich sind sie frei von Arbeitsmitteln und gezwungen, ihre Arbeitskraft den Kapitalisten zu verkaufen. Sie werden »als vogelfreie Proletarier auf den Arbeitsmarkt geschleudert« und durch Blutgesetze in die Fabriken »hineingepeitscht«, wo sie durch lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne maßlos ausgebeutet werden. Europäische Staaten erobern fremde Länder. Billige afrikanische Sklaven plündern für sie Amerikas Gold- und Silberschätze. Mit dem Geld werden kapitalistische Betriebe errichtet. Von da an datiert »die Armut der Masse, die nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie aufgehört haben zu arbeiten.«

Marx schildert die ursprüngliche Akkumulation in England, wo sie sich wie folgt vollzieht: Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert steigen die Preise für Wolle. Die flandrischen Wollmanufakturen erblühen. Die Bauern werden gewaltsam von Grund und Boden vertrieben und ihre Siedlungen plattgemacht. Ackerland wird in profitable Schafweide verwandelt. Die feudalen Gesellschaften lösen sich auf. Im Gefolge der Reformation im 16. Jahrhundert kommt es zum »kolossalen Diebstahl der Kirchengüter«. Die ansässigen Bauern werden verjagt, ihre Wirtschaften zusammengeworfen. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird mit Hilfe von Parlamentsgesetzen den Bauern Land weggenommen. Im 18. Jahrhundert wird Gemeindeland durch die Gesetze zur Einhegung (»­Enclosure Bills«) geraubt, »wodurch die Grundherrn Volksland sich selbst als Privateigentum schenken«. Die letzte große Enteignung der Ackerbauern von Grund und Boden ist das »Clearing of Estates« im 19. Jahrhundert, das »Lichten der Güter«. Familien werden verjagt, ausgerottet, ihre Dörfer zerstört und niedergebrannt, alle Felder in Weide verwandelt.

Im Zuge der ursprünglichen Akkumulation werden ganze Völker versklavt und vernichtet. Geplünderte Schätze fließen in die Mutterländer, wo sie sich in Kapital verwandeln. Handelsmonopole von Salz, Opium und anderen Waren werden steinreich. Wie mit dem Schlag einer Wünschelrute begabt die öffentliche Schuld, »einer der energischsten Hebel der ursprünglichen Akkumulation«, das unproduktive Geld mit Zeugungskraft. Die Gläubiger des Staates geben de facto nichts. Für die geliehenen Beträge erhalten sie leicht übertragbare Schuldscheine, die sie wie Bargeld verwenden. Das Steuersystem ergänzt das System der Staatsschuld. Die Anleihen befähigen die Regierung, immense Ausgaben zu bestreiten, die früher oder später höhere Steuern erzwingen, um die Kredite tilgen zu können. Die Protektion – Schutzzölle, Exportprämien usw. – erweist sich als das Kunstmittel, »Fabrikanten zu fabrizieren« und den »Übergang aus der altertümlichen in die moderne Produktionsweise gewaltsam abzukürzen«. Die räuberische Enteignung der Bauern und Handwerker sowie die Ausplünderung, Versklavung und Vernichtung ganzer Völker, Staatschuld und Steuerwucht, Protektionismus und Handelskriege stoßen das Tor auf zum Kapitalismus.