»Ausstieg aus der Eskalationsspirale! Für Frieden, Entspannungspolitik und Abrüstung!« Demonstration. Der Doppelstandort Kalkar/Uedem ist eines der bedeutendsten Kommandozentren von NATO und Bundeswehr. Durch die Übertragung der Kommandogewalt über die gesamte NATO-Luftwaffe, die bisher bei der US-Airbase Ramstein liegt, nach Kalkar wird die besondere Bedeutung hervorgehoben. Es spricht unter anderem Sevim Dagdelen, Die Linke. Dienstag, 3.10., 11.30 Uhr. Ort: Bundeswehr- und NATO-Kommandozentrale Kalkar. Veranstalter: Ostermarsch Rhein-Ruhr

»Zur aktuellen Situation in Kuba«. Vortrag von Déborah Azcui Carrillo vom Kubanischen Institut für Völkerfreundschaft in Havanna über die aktuelle Situation in Kuba, den Hurrikan vom 2. September und über die anstehende Abstimmung über die Aufhebung der US-Blockade in der UN-Vollversammlung. Donnerstag, 5.10., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: FG BRD-Kuba und Cuba Sí Stuttgart

»Unsere Rente – kein Spielball für Blackrock und Co.« Tribunal. Als größter Vermögensverwalter der Welt übt Blackrock hinter den Kulissen immer mehr politische Macht auf höchsten Ebenen aus. Blackrock und Co. erschließen sich um so leichter neue lukrative Geschäftsfelder in öffentlichen Systemen. Aktuell geht es um den Umbau der Altersversorgung in eine »kapitalbasierte« Rente. Sonnabend, 7.10., 13 Uhr. Ort: Kiezraum des Dragonerareals, Ecke Mehringdamm/Obentrautstraße, Berlin. Veranstalter: Initiative Blackrock-Tribunal, IG Metall und andere