Nachschlag: Der große Reibach

RBB/Landesarchiv Berlin Gelebte Utopie im Sommer 1990 Berlin

Sehenswerte Dokuserie, die am Dienstag auch im linearen TV ausgestrahlt wird. Der Fünfteiler setzt im letzten Jahr des sozialistischen Deutschlands an, als nationaler Taumel und der Traum von einer anderen DDR sich gegenüberstanden. Letzterer war mit dem von der SPD befehligten Krieg in der Mainzer Straße in Friedrichshain ausgeträumt. Es folgte der Siegeszug der Baumafia um Diepgen und Landowsky, die – hier interviewt – erstaunlich wenig Reue zeigen und immer noch ihren Mumpitz von der Weltstadt, die sie in den 90ern aufzubauen versucht hätten, verbreiten. Dass es nur darum ging, bestimmten Leuten die Taschen zu füllen, wird erstaunlich offenherzig klargemacht. Ergebnis waren solch tote Orte wie der Potsdamer Platz. Dann die Kaputtsparphase unter Wowereit. Und zwischendrin ist Raum für jede Menge Subkultur – das traurige Ende des Radiosenders DT 64 etwa, plastisch geschildert von Marion Brasch, oder migrantische Aufmüpfigkeit in Kreuzberg, die Kool Savas vor Augen führt. (mme)