NRW: Linke-Abgeordnete erklären Austritt

Bochum. Drei Mitglieder der Bochumer Stadtfraktion von Die Linke haben am Freitag ihren Austritt aus Partei und Fraktion bekanntgegeben. In der Erklärung, die junge Welt vorliegt, teilen Mehriban Özdogan, Gültaze Aksevi und Mehtap Yildirim mit, dass sie die »Fehlentwicklungen« der Parteispitze »als nicht mehr korrigierbar« ansehen. Die Linke-Spitze habe sich »mit ihrer Politik weit vom Programm entfernt«. Die drei kritisieren, dass die Parteiführung die Sanktionspolitik der Ampel mittrage, Waffenlieferungen an die Ukraine fordere und den »pluralistischen Charakter der Linken« aufgegeben habe. Sie kündigten die Gründung einer neuen Fraktion namens »Frieden, Arbeit und soziale Gerechtigkeit« an. (jW)