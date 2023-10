Sachsen: Versuchter Anschlag auf Unterkunft

Dresden. In Dresden haben Unbekannte versucht, eine geplante Unterkunft für Geflüchtete zu verhindern. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, kletterten sie in der Nacht zum Sonnabend über einen Zaun einer leerstehenden ehemaligen Schule im Ortsteil Klotzsche. Demnach schütteten sie an der Fassade eine brennbare Flüssigkeit aus und legten eine Zündschnur bis zum Zaun. Das Feuer sei dann aber erloschen. (AFP/jW)