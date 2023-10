Souley Abdoulaye/Afrikimages/imago Bündnispartner in Moskau? Kundgebung in der nigrischen Hauptstadt Niamey (20.8.2023)

Ihre Organisation lädt am Wochenende zum Kongress »Antiimperialismus. Klassenkämpfe und nationale Befreiung heute« ein. Warum diese Themenwahl?

Die meisten Menschen registrieren die internationalen Spannungen täglich: BRICS, Westafrika, der Krieg in der Ukraine. Da stellt sich die Frage nach den Aufgaben, vor denen Kommunisten stehen. Das Thema Antiimperialismus ist unserer Ansicht nach zentral: Welche Kämpfe richten sich gegen die Imperialisten, welche Rolle nehmen die Arbeiter darin ein, welche die Kommunisten?

Antiimperialistische Kämpfe sind das Thema, über das sich Kommunisten vor allem verständigen müssen?

Wir sagen nicht, dass alles, was sich international bewegt, dass alles, was sich gegen Interessen des Westens richtet, als antiimperialistisch zu verstehen ist. Aber wenn man sich zum Beispiel das Verhältnis Frankreich und Niger anschaut und sieht, dass ein großer Teil des in Frankreich benötigten Urans von dort zu Dumpingpreisen bezogen wird, dann stellt sich die Frage, wie sich die französische Arbeiterklasse dazu verhält, dass Niger da nicht mehr mitmacht. Und in Deutschland müssen wir fragen, wie sich die Arbeiterklasse und die Kommunisten zum Programm des deutschen Imperialismus zum Beispiel in Osteuropa stellen.

In dem Aufruf zum Kongress werden die »Herausforderung des Dollarsystems« und die Entwicklungen in Westafrika in eine Reihe mit dem Krieg in der Ukraine gestellt: Russland sei der NATO in der Ukraine »entgegengetreten«. Die Rede ist auch von einem »fortschrittlichen Aufbruch«. Ähnelt das Verhältnis von Westafrika zu Frankreich dem von Russland zur NATO?

Diese sehr spezifischen Entwicklungen sollte man nicht gleichsetzen. Für uns ist aber klar, dass Russland auf die Aggression der NATO reagiert hat. Und auch da stellen wir die Frage, was das für die Kämpfe hier bedeutet, etwa unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Schwächung des deutschen und des US-Imperialismus.

Ist es nicht Aufgabe einer Antikriegs- oder revolutionären Bewegung in diesen Ländern, den Imperialismus zu bekämpfen? Die kommt doch nicht einen Schritt dadurch voran, dass der russische Staat eigene Interessen hat und in der Ukraine Pläne Washingtons oder Berlins durchkreuzt.

Das ist eine wichtige Frage, die bei dem Kongress vom abschließenden Podium diskutiert werden wird. Ich will dem nicht vorgreifen, bin mir aber sicher, dass die Position »Jeder Krieg ist schlecht« keine kommunistische sein kann. Objektiv führt Russland einen Krieg gegen die Interessen der NATO und der imperialistischen Hauptländer.

Aber wie kann hier eine kommunistische Perspektive ins Spiel kommen? Der Krieg als solcher ist ja auch ein Resultat der totalen Niederlage linker Politik in allen direkt und indirekt beteiligten Ländern, angefangen bei der Beseitigung der UdSSR. Muss man nicht an diesem Punkt ansetzen?

Letztlich ist es so, dass Russland sich gegen die mit der NATO verbündeten faschistischen Kräfte in der ­Ukraine wendet. Nicht, weil Russland ein sozialistisches Land ist. Das zu behaupten, wäre ja Wahnsinn. Aber der Kampf gegen die ukrainischen Faschisten ist zu 100 Prozent eine linke Position. Interessant ist auch, dass der Krieg etwas ausgelöst hat dahingehend, dass unterdrückte Staaten selbstbewusster auftreten. Das würde ich auch als fortschrittlich bezeichnen.

Ist das noch der Standpunkt der Arbeiterklasse und des Klassenkampfes oder nicht einfach der Standpunkt einer, wenn man so will, linken Geopolitik? In dem Aufruf wird ja sogar die Frage aufgeworfen, ob das gegenwärtige Russland ein »Verbündeter« sein kann.

Wir sind da mitten in einer Diskussion, und auch unser Kongress wird da sicher nur eine Annäherung bringen. Aber im Kontext der nationalen Frage und des Kampfes um die Unabhängigkeit ist die Bündnisfrage immer sehr unterschiedlich beantwortet worden. Man kommt als Kommunist auch in den Metropolen gar nicht umhin, sich diese Konflikte sozusagen geopolitisch genau anzusehen und zu verstehen, welche Kräfte mit welchen Interessen da wirksam sind. Entscheidend ist, dass Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausplünderung Teil des Kampfes für den Sozialismus sind. Kommunisten müssen solche Kämpfe unterstützen.

Was sind Höhepunkte des Programms am Wochenende?

Die Diskussion zur Entwicklung der »Weltordnung« mit Arnold Schölzel, Jörg Kronauer und Dimitrios Patelis wird spannend, das dritte Podium mit Harri Grünberg, Susann Witt-Stahl, Rainer Perschewski und Klaus Hartmann sicherlich kontrovers.