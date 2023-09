Nachschlag: Schlachthof Grünheide

Patrick Pleul/dpa Hier wird Arbeitsschutz klein geschrieben: Tesla-Fabrik in Grünheide

Die Frage ist zunächst, warum hat sich bisher nur RTL in Kollaboration mit dem Stern getraut, die üblen Zustände bei Tesla im Brandenburgischen investigativ anzugehen. Die vielen Unfälle, die windigen Genehmigungsverfahren oder einfach nur die übermüdeten, mit Taschen voller Energydrinks bepackten Arbeiter, die jeden Tag von Berlin mit der Bahn nach Grünheide fahren, wären Anlass genug für Öffentlich-Rechtliche, die versteckten Kameras einzupacken und sich in der ach so tollen »Gigafactory« da am Autobahnring ein Bild zu machen. Christian Esser, Manka Heise und Tina Kaiser haben recherchiert, wie Ausbeutung à la Upton Sinclairs Schlachthofreportage aus Chicago in der Neuzeit funktioniert. Hier zählt nur der Profit, Arbeitsschutz oder Umweltschäden sind egal. Und Politiker wie Kanzler Scholz oder Ministerpräsident Woidke, die sich gern im Glanze des wahnsinnigen Milliardärs aus Texas gesonnt haben, tauchen kommentarlos ab. (mme)